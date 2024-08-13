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AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

AK Parti, 23. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:55
AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

AK Parti, 23. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Adaletten güvenliğe, eğitimden sağlığa birçok alanda reformist bir anlayış sergileyen AK Parti, 23. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, partinin Türkiye’nin ve milletin güvencesi olduğunu belirtti.

Karaaslan: "AK Parti, Reformların Adresi"

Karaaslan, yayınladığı mesajda şunları dile getirdi: "AK Parti, Türkiye'nin ve milletin partisidir. Reformist yaklaşımı sayesinde her alanda Türkiye'yi geleceğe hazırlayan bir hareket olmuştur." 14 Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan partinin, Türkiye siyasetinde önemli bir yer edindiğini hatırlattı.

Son 22 Yılda Elde Edilen Kazanımlar

Partinin, 23 yılda elde ettiği kazanımlar hakkında bilgi veren Karaaslan, "Hedeflerimize milleti dahil ederek büyük projeler gerçekleştirdik. Bugün Türkiye, küresel meselelerin çözümünde aktif bir konumda bulunmaktadır," diye ekledi.

Kadınların Güçlenmesi İçin Önemli Adımlar

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 23 yıllık süreçte kadınların önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Keşir, "Kadınların temel haklarını korumak için devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık," ifadelerini kullandı. Kız çocuklarının üniversiteye yerleşim oranının %13'ten %51'e çıktığını belirtti.

AK Parti'nin Geleceği

Karaaslan, partinin kadınlarla, gençlerle ve tüm kademelerdeki çalışanlarıyla birlikte önümüzdeki dönemde daha büyük bir ivme kazanacağına inandığını dile getirerek, "Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Türkiye'nin her alanda ilerlemesi için çalışacağız," ifadelerini kullandı.

Bu önemli yıldönümünde partinin tüm görevlilerine ve destek veren vatandaşlara teşekkür eden Karaaslan, AK Parti'nin büyüme ve güçlenme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

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