AK Parti'nin Antalya ilçe belediye adayları belli oldu

Yerel seçime sayılı günler kala partiler son aday listelerini de paylaşmaya devam ediyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı adaylarına bir yenisi daha eklendi. Antalya ilçe belediye adayları hazırlanan aday tanıtım toplantısı ile açıklandı. İşte o isimler:





Antalya ilçe belediye adayları tanıtım toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen aday tanıtım toplantısında aday isimlerinin açıklanmasının ardından Erdoğan'ın konuşması ile devam etti. Erdoğan aday tanıtımının ardından kritik açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken satır araları:

HİZMET İÇİN ÇALIŞTIK BAHANELERİN ARKASINA SIĞINMADIK

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında partisinin ilk günden bugüne kadar geçen 30 yıllık süreçte mahalli idarelerde başladığı siyasi yolculuğunu ve şehirlerine yaptığı hizmetleri anlattı. Erdoğan, CHP zihniyetinin yarattığı sorunları nasıl çözdüğünü ve şehirlerini nasıl kalkındırdığını paylaştı. Erdoğan hizmet için çalıştıklarının altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiğimizde önümüze çıkan engellere, zorluklara ve maruz kaldığımız haksızlıklara rağmen şehirlerimize hizmet için aşkla çalıştık. Millete hizmet yolunda bahane aramadık. Bahanelere sarılmadık. Kolayı seçenlerden asla olmadık. Belediyemizin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm ürettik. Bir önceki seçimde iş başına gelen CHP zihniyetinin ideolojik esareti altında boğulan tüm umutları tükenen şehirlerimizi çok kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik."

YÖNETİMİNDE YER ALDIĞIMIZ ŞEHİRLER ALTIN ÇAĞINI YAŞADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 yıldır sürdürdükleri hizmet ve eser siyasetinin sonuçlarını anlattı. Erdoğan, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere şehirlerine nasıl büyük değişimler getirdiğini ve mahalli idarelerde örnek olacak projeleri hayata geçirdiğini paylaştı.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı. Ulaşımdan çevreye, sosyal belediyecilikten alt yapı ve üst yapıya kadar her alanda şehirlerimiz resmen seviye atladı. Daha önce mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri vatandaşlarımızın istifadesine sunduk"

CHP ZİHNİYETİNİN ELİNDE ŞEHİRLERİMİZ İRTİFA OLUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, belediyecilik vizyonunu yenilediklerini, Türkiye Yüzyılı şehirleri için bir yol haritası hazırladıklarını ve seçim beyannamelerini paylaştıklarını söyledi. Erdoğan, muhalefetin yönettiği şehirlerin durumunun kötü olduğunu, bunu değiştirmek için kararlı olduklarını ifade etti. Erdoğan,

"Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduk. Bunu da 30 Ocak'ta Ankara'da Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik temasıyla seçim beyannamemiz olarak kamuoyumuz ile paylaştık. Amacımız, özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya aynen harap oldu. Şimdi CHP zihniyetinin elinde hergün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarını tanıttı. Erdoğan, Antalya'nın yeni bir döneme girmesi için Hakan Tütüncü ve ilçe adaylarını desteklediklerini söyledi. Erdoğan, Türkiye genelinde afetlere dayanıklı, iklim değişikliğine uyumlu, akıllı ve sosyal belediyecilik yapacaklarını belirtti.

31 MART ÇAĞRISINDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Antalya'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, AK Parti'nin gerçek belediyecilik sözünü verdiğini ve Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile şehirleri kalkındıracaklarını söyledi. Erdoğan, Antalya'yı Türkiye Yüzyılı hizmetleriyle taçlandırmak için destek istedi. Cumhur İttifakı'nın Türkiye haritasını boyayacağını ve büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sıkı sıkıya sahip çıkacaklarını vurgulayan Erdoğan, vatandaşlardan seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmalarını ve kendileri ve evlatları için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmalarını istedi. Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Gerçek belediyecilik sözümüzü üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever kavramlarıyla zenginleştiriyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için hep birlikte 31 Mart'a kadar çok çalışmamız gerekiyor. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Antalya'mızı Türkiye Yüzyılı hizmetleriyle taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun.