AK Parti’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Fatma Şahin Kimdir?

Fatma Şahin, Eski Bakan ve Gaziantep’in İlk Kadın Milletvekili Fatma Şahin Kimdir?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966 tarihinde Gaziantep’te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi’nden mezun oldu. Gaziantep’e dönerek boya fabrikasında işe başladı. 2002 yılında AK Parti’den Gaziantep milletvekili seçildi. Gaziantep’in ilk kadın milletvekili oldu. TBMM’de çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı’na getirildi. 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurucu bakanı olarak atandı. Kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar, şehit yakınları ve gazilerle ilgili birçok projeye imza attı. Evli ve iki çocuk annesi olan Şahin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve seçimi kazandı. 2019 yerel seçimlerinde de aday gösterildi ve ikinci kez Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanıdır.

Fatma Şahin, Gaziantep’i Geliştirmek İçin Çalışıyor





Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başkanlığı döneminde Gaziantep’in gelişmesi için birçok çalışma yaptı. Gaziantep’i kültür, sanat, spor, turizm, eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, çevre, sosyal hizmetler, kalkınma ve istihdam alanlarında örnek bir şehir haline getirdi. Gaziantep’in tarihi ve kültürel mirasını koruyarak, şehrin marka değerini artırdı. Gaziantep’in sorunlarını çözmek için halkla ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptı. Gaziantep’in potansiyelini ortaya çıkarmak için ulusal ve uluslararası projelere imza attı. Gaziantep’in hak ettiği hizmetleri sunmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalıştı.

Fatma Şahin, 2024 Yerel Seçimlerinde Yeniden Aday Gösterildi