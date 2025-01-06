Feriha Tüzmen, Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Annesi, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in annesi Feriha Tüzmen, dün hayatını kaybetmesinin ardından başkentte son yolculuğuna uğurlandı. Feriha Tüzmen için düzenlenen cenaze töreni Ahmet Efendi Camisi'nde gerçekleşti.

Cenaze törenine, Feriha Tüzmen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici gibi önemli isimler katıldı.

Feriha Tüzmen’in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. 87 yaşında hayatını kaybeden Feriha Tüzmen, bir süredir KOAH tedavisi görmekteydi.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in (sol 5) dün hayatını kaybeden annesi Feriha Tüzmen başkentte son yolculuğuna uğurlandı. Feriha Tüzmen için Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı (sol 2), AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül (sol 4) ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici (sol 3) katıldı.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in (sol 5) dün hayatını kaybeden annesi Feriha Tüzmen başkentte son yolculuğuna uğurlandı. Feriha Tüzmen için Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı (sol 2), AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül (sol 4) ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici (sol 3) katıldı.