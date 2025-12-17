Babaeski'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

D100 Karayolu girişinde motor kısmından yangın

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, D100 Karayolu Babaeski ilçesi girişi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 39 NR 554 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini ve otomobilde bulunan diğer kişiyi dışarı çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi; olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

