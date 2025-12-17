DOLAR
Datça Açıklarında Sürüklenen Yelkenli KIYEM-6 ile Kurtarıldı

Datça açıklarında makine arızası yaşayan 10 metre yelkenli, içinde 2 kişiyle KIYEM-6 tarafından yedeklenip Bodrum Kumbahçe'de emniyete alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:57
Makine arızası sonrası sürüklenen tekne güvenli bölgeye çekildi

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası sonucu sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Datça İskandil Burnu açıklarında gerçekleşti. Ekipler, tekneyi KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile yedekleyerek emniyetli şekilde çekti.

Yelkenli ve içerisindeki şahıslar daha sonra Bodrum Kumbahçe’de emniyete alındı.

