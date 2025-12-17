Datça Açıklarında Sürüklenen Yelkenli KIYEM-6 ile Kurtarıldı
Makine arızası sonrası sürüklenen tekne güvenli bölgeye çekildi
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası sonucu sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Datça İskandil Burnu açıklarında gerçekleşti. Ekipler, tekneyi KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile yedekleyerek emniyetli şekilde çekti.
Yelkenli ve içerisindeki şahıslar daha sonra Bodrum Kumbahçe’de emniyete alındı.
DATÇA AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN YELKENLİ TEKNE KURTARILDI