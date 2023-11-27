AK Parti'nin İstanbul Adayları Belli Oldu: İşte AK Parti'nin İlk İstanbul Adayları

AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde adaylarını belirlemek için bugün 81 ilde temayül yoklaması yaptı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen temayül yoklamasına katıldı ve gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şahin, temayül yoklamasının amacının, teşkilatların görüş ve önerilerini alarak aday belirleme sürecine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Temayül Yoklaması Nasıl Yapıldı?

Temayül yoklaması, AK Parti'nin son birkaç seçimdir uyguladığı elektronik ortamda gerçekleştirildi. Böylece hem çevreye duyarlı bir uygulama yapıldı hem de zamandan tasarruf edildi. Yaklaşık 9 bin teşkilat üyesi, 39 ilçe ve bir büyükşehir belediye başkan adayının belirlenmesinde yol gösterici olacak oylarını kullandı. Oylama sonuçları, Genel Merkezin çalışma ekibine iletildi ve kamuoyuyla paylaşılmadı.

İstanbul'da Kaç Aday Adayı Var?

Şahin, İstanbul'da 39 ilçede 255 ilçe belediye başkan aday adayının ve büyükşehir için de 6 aday adayının müracaatlarını gerçekleştirdiğini açıkladı. Şahin, aday adaylarının hepsinin değerli ve nitelikli olduğunu, ancak her ilçede ve büyükşehirde sadece bir adayın yarışacağını belirtti. Şahin, adayların belirlenmesinde temayül yoklamasının yanı sıra anketler, mevcut belediye başkanlarının performansları, şehrin ileri gelenleri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri gibi birçok parametrenin dikkate alınacağını söyledi.

Aday Adaylarından Bağış Toplandı

Şahin, aday adaylığına başvuranlardan partilerine aidat yerine AFAD'a bağış yapmalarını istediklerini hatırlattı. Şahin, bu bağışların Filistinli kardeşlerine ulaştırılmak üzere, onların ihtiyaçlarını gidermek ve onlarla dayanışma duygularını ifade etmek için toplandığını belirtti. Şahin, belediye meclis üyesi aday adaylarının da bu bağışa katılmalarını beklediklerini söyledi.

31 Mart'ta En Parlak Başarıyı Elde Edecekler

Şahin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin AK Parti ve Cumhur İttifakı için en görkemli seçim zaferine imza atacakları bir seçim olacağını dile getirdi. Şahin, bu anlamda her kademesiyle çok titiz ve disiplinli bir çalışma yürüttüklerini, adayların belirlenmesinde de en doğru kararı vereceklerini kaydetti. Şahin, yeni geliştirilen ilçe ve büyükşehir belediye başkan adaylarının, İstanbul'un sorunlarına çözüm üretecek, hizmet kalitesini artıracak ve şehrin vizyonunu yükseltecek projelerle seçmenlerin karşısına çıkacaklarını ifade etti.

AK Parti İstanbul adayları kimler?

AK Parti İstanbul adayları, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde temayül yoklaması, anketler, performans değerlendirmeleri ve diğer parametreler sonucunda belirlenecek. Adaylar, önümüzdeki günlerde Genel Merkez tarafından açıklanacak.

Temayül yoklaması nedir?

Temayül yoklaması, AK Parti'nin adaylarını belirlemek için teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerini almak amacıyla yaptığı bir oylamadır. Temayül yoklaması, elektronik ortamda gerçekleştirilir ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılmaz.

Aday adaylarından bağış toplandı mı?

Aday adaylığına başvuranlardan partilerine aidat yerine AFAD'a bağış yapmaları istendi. Bu bağışlar, Filistinli kardeşlerine ulaştırılmak üzere, onların ihtiyaçlarını gidermek ve onlarla dayanışma duygularını ifade etmek için toplandı. Belediye meclis üyesi aday adaylarının da bu bağışa katılmaları bekleniyor.