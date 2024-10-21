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AK Parti'nin MKYK Toplantısında Önemli Açıklamalar

Ömer Çelik, yeni doğan bebekleri öldüren şebekeye karşı kararlı adımlar atacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 19:22
AK Parti'nin MKYK Toplantısında Önemli Açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son MKYK toplantısında dikkat çekici beyanlarda bulundu. Yeni doğan bebekleri öldüren cinayet şebekesinin tamamen çökertilmesi ve en ağır cezaları almaları için gereken mücadeleyi vereceklerini belirtmesi öne çıktı.

Barış Sürecine Dair Vurgular

Çelik, Türkiye'nin Kafkasya'da barış için önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, Dışişleri Bakanlığı'nın organize ettiği bölgesel işbirliği platformlarının önemine dikkat çekti.

Cinayet Şebekesi ile Mücadele

Çelik, Sağlık, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile tam bir koordinasyon içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Yeni doğan bebekleri öldüren bu cinayet şebekesinin diyaloglarında ortaya çıkan vahşet, toplumumuz için bir tehdit olarak görünmektedir" dedi.

Lafarge Davasına Dikkat Çekildi

Fransız Lafarge şirketinin terör örgütlerine destek vermesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Çelik, bunun bölgede işlenen suçlara dair önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

İç Politika Gelişmeleri

Çelik, MKYK'nın gündemini ve partinin disiplin süreçlerine dair bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası platformlarda yer alma iradesinin devam ettiğini açıkladı.

İsrail Tehditine Karşı Uyarı

İsrail'in bölgedeki tehditleri konusunda da söz alan Çelik, "İsrail hem bölge hem de insanlık için bir tehdit oluşturmaktadır" uyarısında bulundu.

Sonuç Olarak

Ömer Çelik, Türkiye'deki sosyal ve hukuki sistemin güçlendirilmesine dönük yoğun çabaların devam edeceğini vurgulayarak, tüm ihbarların ve iddiaların titizlikle değerlendirileceğini tekrar ifade etti.

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