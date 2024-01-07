AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın Kimdir?

Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Eski Milletvekili ve Bankacı

Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 1951 yılında Mardin Derik’te doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi, İTİA İşletme Yüksek Okulu ve İTİA Ekonomi Fakültesi’nde asistan olarak görev yaptı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. 1986 yılında doçent, 1992 yılında profesör oldu. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Prof. Dr. Aydın Ayaydın, siyasi hayatına ANAP’ta başladı. 1991 ve 1995 yıllarında ANAP’tan İstanbul milletvekili seçildi. 1996-1997 yılları arasında Emlak Bankası Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2002 yılında CHP’ye katıldı. 2002 ve 2007 yıllarında CHP’den İstanbul milletvekili seçildi. 2007-2011 yılları arasında CHP Grup Başkanvekilliği yaptı. 2011 yılında CHP’den ayrıldı. 2018 yılında AK Parti’ye katıldı. 2024 yılında AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu.

Prof. Dr. Aydın Ayaydın, evli ve iki çocuk babasıdır. Kızı Derya Ayaydın, 2018 yılında AK Parti’den İstanbul milletvekili seçilmiştir.