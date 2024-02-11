AK Parti'nin seçim çalışmasına yönelik düzenlenen Küçükçekmece saldırısında 12 şüpheli gözaltında
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a Kanarya Mahallesi'nde seçim çalışması yaparken silahlı saldırı düzenlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Aziz Yeniay'a seçim çalışması yaparken silahlı saldırı olmuştu. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'nın saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma hakkında bir açıklama yaptı.
Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya karıştığı şüphelenen 7 kişinin daha arandığını duyurdu.