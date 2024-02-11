AK Parti'nin seçim çalışmasına yönelik düzenlenen Küçükçekmece saldırısında 12 şüpheli gözaltında

Aziz Yeniay'a seçim çalışması yaparken silahlı saldırı olmuştu. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'nın saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma hakkında bir açıklama yaptı.

Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya karıştığı şüphelenen 7 kişinin daha arandığını duyurdu.