AK Parti'nin Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri İçeren 36 Maddelik Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu

AK Parti'nin 36 Maddelik Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına Sunuldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını açıkladı. Güler, teklifin 36 maddeden oluştuğunu ve ekonomik ile sosyal gelişmelere uyum, vergi adaletinin güçlendirilmesi ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Teklifin Amaç ve Kapsamı

Güler, Orta Vadeli Programın geçen ay güncellendiğini hatırlatarak, program doğrultusunda bütçe dengelerine ilişkin tedbirlerin ve enflasyonla mücadele çerçevesinde düzenlemelerin zorunlu olduğunu söyledi. Teklifin, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi adaletini güçlendirmeye yönelik yapısal ve hukuki düzenlemeler içerdiğini vurguladı.

Vergi ve Harç Düzenlemeleri

Mesken kira gelirlerine uygulanan istisnanın, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar hariç olmak üzere yeniden düzenleneceği belirtildi. Gayrimenkul alım-satım bedellerinin gerçeği yansıtmadığı tespit edildiğinde uygulanan vergi zıyaı cezasına ilişkin oransal düzenleme getiriliyor. Bu düzenlemede mevcutta uygulanan yüzde 25 caydırma cezası, diğer Vergi Usul Kanunu maddelerindeki uygulamalar gibi bir kat olarak değerlendirilecek.

Noter işlemlerine ilişkin olarak, sıfır araçların ilk tescil işlemleri ile tescil edilmiş araçların ikinci el satış ve devirlerinden noterlerce satış ve devir bedeli üzerinden asgari 1000 lira olmak üzere oransal olarak binde iki nispi noter harcı getirilmesi öngörülüyor.

Ayrıca kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri, bazı özel sağlık kuruluşları belgeleri, kıymetli madenler ve ticari havacılık işletme ruhsatlarının yıllık harca tabi tutulacağı ve bu harçlar doğrultusunda faaliyetlerin sürdürüleceği açıklandı.

Sosyal Güvenlikte Değişiklikler

Güler, sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini sağlamak ve sürdürülebilirliğini korumak amacıyla düzenleme yapıldığını söyledi. Buna göre doğum hariç borçlanma prim oranı %32'den %45'e çıkarılıyor ve durdurulan Bağkur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranı sistemde %45 olarak belirleniyor.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi %11'den %12'ye yükseltiliyor. İmalat dışı sektörlerde işverenlere sağlanan 4 puanlık Hazine prim teşviki 2 puana indiriliyor; imalat sektöründeki %5 prim desteği ise aynen devam edecek.

5510 Sayılı Kanun'un 80. maddesinde yapılan değişiklikle prime esas günlük kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılıyor. Bu düzenlemenin emekli aylıklarının ve diğer sosyal güvenlik haklarının iyileştirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Gelir ve aylık bağlanmış olanlardan prim borçlarının kesilmesi de, gelir ve aylıklardan %25'i geçmemek üzere düzenleniyor.

Diğer Önemli Düzenlemeler

Güler, Türkiye'de yapılacak 2026-2027 UEFA final müsabakaları ve 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında UEFA ve yurt dışından gelecek takımlar ile tüzel kişilerin söz konusu müsabakalara katılımları nedeniyle elde edecekleri kazançlardan KDV, gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti konusunda değerlendirme bulunduğunu aktardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden kaynaklanan toplam harcama tutarının yaklaşık 3,6 trilyon lira olduğu, bu tutarın karşılanması için bütçe imkanları ve borçlanma yoluna gidildiği belirtildi. Bu kapsamda 2025 yılı ilave finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarına 595 milyar lira ilave edildi.

Çek Kanunu'nda yapılan geçici madde düzenlemesiyle, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ibrazının geçersiz sayılmasına ilişkin sürenin 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e uzatıldığı bildirildi.

Huzur haklarıyla ilgili hukuki boşluğun giderildiği; belediye başkanları, meclis ve encümen üyelerinin aldıkları ödenek ve huzur haklarının "tek ücret" sınırlaması dışında bırakıldığı, böylece mahalli idarelerin çalışma sistematiğinin güçlendirildiği ifade edildi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na afet riskine karşı uygulamaları hızla teminat altına alabilmesi için 31 Aralık 2029 tarihine kadar kamu bankalarından iç borçlanma yapma yetkisi verilmesi; kamu üniversite hastaneleri ile imzalanan götürü bedel sözleşmeleri kapsamında ödenen, ancak sözleşme tutarından düşük kalan tahakkuk tutarlarının terkin edilmesine yönelik düzenlemenin teklif içinde yer aldığı bildirildi.

(Sürecek)

