DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.162.508,63 -0,25%

AK Parti'nin Yenilenme Süreci ve Hedefleri

Yusuf Ziya Yılmaz, Kırşehir’de AK Parti’nin hizmet anlayışı ve önümüzdeki hedefleri hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:42
AK Parti'nin Yenilenme Süreci ve Hedefleri

Yusuf Ziya Yılmaz, Kırşehir'de AK Parti'nin Gelecek Hedeflerini Anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kırşehir'de yaptığı açıklamalardapartinin geçmişi ve geleceği üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "AK Parti 2002 yılından beri her seçim sonrası kendini yenileyerek yoluna devam ediyor; bu, partimizin bir özelliğidir" ifadelerini kullandı.

31 Mart Seçimleri Sonrası Değerlendirmeler

Yılmaz, 31 Mart seçimlerinin ardından 50'den fazla ili ziyaret ettiğini ve bu ziyaretlere devam edeceğini belirtti. Seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Bu seçim bize arzu ettiğimiz seviyenin altında sonuçlar sundu. Ancak bu sonuçların üstünde çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Parti İçindeki Tatlı Yarış ve Kongre Süreci

Kongre sürecinin önemine dikkat çeken Yılmaz, "Her seçim döneminde olduğu gibi, kongre öncesi de partimizde tatlı bir yarış yaşanır. Bu yarış, partimizin önemli noktalarında daha etkili olma isteğidir" şeklinde konuştu.

İnsana Hizmet Anlayışı

Yılmaz, insanlara hizmet etmenin, diğer siyasi partilerin anlayamayacağı bir seviyede yapıldığını ve bu hizmetlere olan inançlarının tam olduğunu vurguladı. "Bu süreçte, insanlardan aldığımız hayır dualarıyla birlikte Rabbimizin rızasını kazanmayı amaçlıyoruz" dedi.

Koşmaya Devam Edeceğiz

Bütün bu süreçlerin ardından partililere motivasyon ve inanç aşılamayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Yılmaz, "Önümüzdeki günlerde, Allah'ın izniyle ülkemize hizmet etme gayesiyle dolu dolu koşacağız" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Ürdün, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti
3
Hatay'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ses Yükseldi
4
Sinop'ta Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği Renkli Anlara Sahne Oldu
5
Kilis'te AK Parti Kongresi: Kandemir'den Güçlü Mesajlar
6
Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Töreni Düzenlendi
7
İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi