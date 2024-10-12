AK Parti'nin Yenilenme Süreci ve Hedefleri

Yusuf Ziya Yılmaz, Kırşehir'de AK Parti'nin Gelecek Hedeflerini Anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kırşehir'de yaptığı açıklamalardapartinin geçmişi ve geleceği üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "AK Parti 2002 yılından beri her seçim sonrası kendini yenileyerek yoluna devam ediyor; bu, partimizin bir özelliğidir" ifadelerini kullandı.

31 Mart Seçimleri Sonrası Değerlendirmeler

Yılmaz, 31 Mart seçimlerinin ardından 50'den fazla ili ziyaret ettiğini ve bu ziyaretlere devam edeceğini belirtti. Seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Bu seçim bize arzu ettiğimiz seviyenin altında sonuçlar sundu. Ancak bu sonuçların üstünde çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Parti İçindeki Tatlı Yarış ve Kongre Süreci

Kongre sürecinin önemine dikkat çeken Yılmaz, "Her seçim döneminde olduğu gibi, kongre öncesi de partimizde tatlı bir yarış yaşanır. Bu yarış, partimizin önemli noktalarında daha etkili olma isteğidir" şeklinde konuştu.

İnsana Hizmet Anlayışı

Yılmaz, insanlara hizmet etmenin, diğer siyasi partilerin anlayamayacağı bir seviyede yapıldığını ve bu hizmetlere olan inançlarının tam olduğunu vurguladı. "Bu süreçte, insanlardan aldığımız hayır dualarıyla birlikte Rabbimizin rızasını kazanmayı amaçlıyoruz" dedi.

Koşmaya Devam Edeceğiz

Bütün bu süreçlerin ardından partililere motivasyon ve inanç aşılamayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Yılmaz, "Önümüzdeki günlerde, Allah'ın izniyle ülkemize hizmet etme gayesiyle dolu dolu koşacağız" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 3), AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.