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AK Parti Numan Kurtulmuş'u TBMM Başkanı Adayı Olarak Gösterdi

AK Parti, Numan Kurtulmuş'u TBMM Başkanı adayı olarak gösterdi. Adaylık dilekçesi TBMM'ye sunuldu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 17:00
AK Parti Numan Kurtulmuş'u TBMM Başkanı Adayı Olarak Gösterdi

AK Parti, Numan Kurtulmuş'u TBMM Başkanı Adayı Olarak Gösterdi

AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu TBMM'ye sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için Kurtulmuş'un aday gösterilmesine dair dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a teslim etti.

Dilekçenin sunumu sırasında Güler’e, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım eşlik etti.

Başvuru sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Güler, Meclis Başkanı adaylık sürecinin 28 Mayıs'ta başladığını hatırlatarak, "AK Parti Grubu olarak tüm milletvekillerimizin imzasıyla 28. Yasama Dönemi'nin kalan 3 yıllık döneminde Meclis Başkan adayı olarak İstanbul Milletvekilimiz, halihazırdaki Meclis Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey'i aday göstermek için dilekçemizi TBMM Genel Sekreterliğimize vermiş olduk." dedi.

Anayasa'nın 94. maddesi ve Meclis İçtüzüğünün 10. maddesi çerçevesinde adaylık müracaatlarının Pazar günü sona ereceğini belirten Güler, 3 Haziran Salı günü Meclis Başkanı seçimlerinin tamamlanacağını açıkladı.

Seçimlerin ilk iki turunda üçte iki, üçüncü turda ise salt çoğunluk arandığını hatırlatan Güler, oylamada seçimin gerçekleşmemesi durumunda en fazla oy alan iki aday arasından en çok oyu alanın Meclis Başkanı seçileceğini anlattı.

Siyasi birikimi ve entelektüel donanımı ile Numan Kurtulmuş'un üstün bir görev ifa ettiğini vurgulayan Güler, "Bu iki yıllık dönem içindeki yakın, samimi işbirliği, adil ve çözüm odaklı yönetim anlayışından dolayı Meclis Başkanımıza, AK Parti Grubu adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Güler, kalan 3 yıllık dönemde de TBMM Başkanı Kurtulmuş ile siyasal diyalog içerisinde, bütün siyasi parti gruplarıyla samimi ve çözüm odaklı bir anlayışla millete hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Terörsüz Türkiye hedeflerine de değinen Güler, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında Meclisimiz çok önemli bir misyonun, çok önemli bir diyalog arayışının adeta merkezi olacak. İnşallah Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında da Meclis Başkanımızın öncülüğünde oluşturulacak komisyon veya alt komisyonlara her türlü desteği vereceğimizi, çalışmalara en üst düzeyde katkı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Meclis Başkanı adaylığının Numan Kurtulmuş'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçimi için adaylık başvurusunu TBMM...

AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçimi için adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sağ 2), 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için Kurtulmuş'un aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a (sol 2) teslim etti. Abdullah Güler'e, AK Parti Grup başkanvekilleri Özlem Zengin (sağda) ve Muhammet Emin Akbaşoğlu (solda) da eşlik etti.

AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçimi için adaylık başvurusunu TBMM...

AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçimi için adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sağ 2), 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için Kurtulmuş'un aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a (sol 2) teslim etti. Abdullah Güler'e, AK Parti Grup başkanvekilleri Özlem Zengin (sağda) ve Muhammet Emin Akbaşoğlu (solda) da eşlik etti.

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