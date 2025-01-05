AK Parti Siirt Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı

AK Parti Siirt Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Düzenlendi

AK Parti Siirt Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongre açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj katılımcılara okundu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Oya Eronat, kongrede yaptığı konuşmada, kadınların partinin kuruluşundan bu yana üstlendikleri önemli görevleri vurguladı.

Eronat, AK Parti'nin Türkiye genelinde önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, “Terörün bitme noktasına geldiğini söylemekteyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, İHA'larımız, SİHA'larımız ve güvenlik güçlerimizin yoğun çabalarıyla terör sona erdi. 15 Temmuz ihanetini bertaraf eden yine Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Suriye bugün huzura kavuşuyorsa, bunu da yaptığımız harekatlarla sağladık” şeklinde konuştu.

Toplantıda Siirt Milletvekili Mervan Gül, kentin yatırımlarına değinerek, “Siirt'in sorunlarına duyarlı bir şekilde yaklaşmakta ve geleceğini geçmişten daha iyi kılmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ise kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kongre, tek liste ile yapıldı ve Betül Tuğba Mavi yeniden AK Parti Siirt İl Kadın Kolları Başkanı seçildi. Programa, AK Parti İl ve İlçe teşkilatları üyelerinin yanı sıra birçok partili katıldı.

AK Parti Siirt Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Siirt Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.