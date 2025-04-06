AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye Sert Tepki: 'Cunta Eşittir CHP'

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik 'cunta yönetimi' ifadelerini eleştirdi.

Demokratik Siyasi Sözlükte 'Cunta Eşittir CHP'

Çelik, CHP'nin tarihsel olarak cunta yönetimlerine destek verdiğini belirterek, "Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar" dedi.

Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kullandığı dilin siyasi cehaletten kaynaklandığını vurgulayan Çelik, "Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanı'na karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir" ifadesini kullandı.

Çelik, son olarak, CHP'nin demokratik yollarla seçilen iradeye cunta demesinin ve karanlık cunta yönetimlerine demokrasi gözüyle bakmasının tipik bir parti geleneği olduğunu belirtti. "Cumhurbaşkanı'mızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir. Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da 'Yassıada zihniyetine biat' etmiştir" şeklinde konuştu.