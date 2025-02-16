AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'in Sözlerine Sert Tepki

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili açıklamalarını eleştirerek, demokrasi dersi vermesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:23
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'in Sözlerine Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Özgür Özel, darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır." ifadesini kullandı.

Özel'in Anlatımları Eleştirildi

Çelik, tehdit eden bir üslupla devam ederek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamaların, "siyasetsizlik tarihi"ne geçecek bir içerik taşıdığını belirtti. Özel’in Erdoğan ile darbeci Kenan Evren'i yan yana anmasının, demokrasinin temel kavramlarına dair bilgisizliğini ortaya koyduğunu vurgulayan Çelik, "Özgür Özel, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla, darbeci Kenan Evren'i eşleştiriyorsa, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir." dedi.

CHP'nin Siyasi Geçmişine Atıf

Çelik, CHP'nin geçmişteki demokrasiye karşı duruşunu da eleştirerek, "Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade 'Yassıada zihniyeti'dir. Darbeci Kenan Evren'in açıklamaları ve zalim uygulamaları 'Yassıada zihniyeti'nin kopyasıdır." dedi. Bu bağlamda, Özgür Özel'e Cumhurbaşkanımızın bu darbeci siyasi geleneğe karşı verdikleri tarihi dersleri incelemesini önerdi.

Özgür Özel'in Diğer İfadeleri

Özel'in AK Parti iktidarının "milletin gözünden düştüğünü" söylemesine de değinen Çelik, "Özgür Özel'in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup milletimizin sesine odaklanması imkansızdır." şeklinde yorumda bulundu. Çelik, Özel’in erken seçim taleplerinin ise sadece CHP içindeki çatışmalarla sınırlı kaldığını belirtti.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin, Türkiye ve dünya siyasetinin önemli meselelerini kararlılıkla yönettiğini belirten Ömer Çelik, bu süreçte Özgür Özel'in eleştirilerinin etkisiz kaldığını vurguladı.

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