AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Atatürk’e yönelik saldırgan sözler sarf eden eski Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz’ı eleştirdi. Çelik, "Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son dönemde Atatürk ve dini değerler hakkında kışkırtıcı sözler sarf edenlere tepki gösterdi. Çelik, toplumsal fay hatlarının tetiklenmek istendiğini belirterek, bunlara karşı yüksek bir iradeyle mücadele edeceklerini söyledi. Çelik konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dini değerlerimizle, geleneklerimizle ilgili ortaya koyulan birtakım kışkırtıcı beyanların, özellikle seçilmiş cümlelerin toplumdaki birtakım fay hatlarını tetiklemek üzere yönlendirilmiş olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Tüm bunların karşısındayız. Bunlarla mücadele etmek konusunda yüksek bir iradeye sahibiz."

MİLLETE ÖZÜR BORÇLARI VAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da yaptığı konuşmada muhalefeti sert bir dille eleştirdi. Çelik, 6’lı 7’li masada yer alan partilerin millete karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini ve birbirlerine hakaret ettiklerini söyledi. Çelik, bu partilerin genel başkanlarının milletten özür dilemeleri gerektiğini vurguladı. Çelik konuşmasında,

"6'lı 7'li masanın millete özür borcu vardır. Neden, milletle birlikte hareket ediyoruz diyenler,, bugün birbirlerine en ağır sözlerle saldırıyorlar. O altılı, yedili masadaki çerçeveyi oluşturan genel başkanların her birinin yerel seçimler için oy istemeden önce milletten özür dilemesi ve bu özrünü de içtenlikle bir açıklamayla ortaya koyması gerekir." ifadelerini kullandı.