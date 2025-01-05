AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi: Enerjide Bağımsızlık Vurgusu

Enerji Bakanı Bayraktar'dan Önemli Açıklamalar

AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji alanındaki dönüşümünü vurguladı.

Bakan Bayraktar, "Bugün kendi gazımızı kullanan bir ülkeyiz. İnşallah Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimize her yıl, her ay artırarak devam edeceğiz. Ülkemizi 2028 yılında tüm konutların ihtiyaçlarına kendi gazımızla cevap verecek duruma getireceğiz" dedi.

Enerjide Üç Kat Büyüme

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin enerji alanında son 22 yılda 3 kat büyüdüğünü söyledi. Türkiye'nin kurulu elektrik gücünün 30 bin megavattan 115 bin megavata çıktığını belirten Bayraktar, bu sürede 85 bin megavatlık yatırım yapıldığını kaydetti.

İthalat Yerine Yerli Kaynaklar

2016 yılında enerji bağımlılığının sona ermesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Türkiye kendi gazını, petrolünü arayan, bulan ve üreten bir ülke olmalı. Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamit Han gibi modern gemilerle Mavi Vatan'da arama yapıyoruz" dedi.

Bayraktar, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına karşı çıkanları eleştirerek, "Mavi Vatan, Türk denizciliğinin destanıdır" ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Enerji Üretimindeki Rolü

Bayraktar, Trabzon'un enerji üretiminde de önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Gabar bölgesinde petrol üretimine devam edeceklerinin altını çizdi. "Bugün itibarıyla 70 bin varil günlük petrolü üretir hale geldik" dedi.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Destek Çağrısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Trabzon'a yakışan tek parti var, o da AK Parti" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunurken, teşkilatların önemine vurgu yaptı ve desteklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.