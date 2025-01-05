DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.454.536,37 0,91%

AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi: Enerjide Bağımsızlık Vurgusu

Enerji Bakanı Bayraktar, AK Parti Trabzon Kongresi'nde Türkiye'nin enerji bağımsızlığına yönelik hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 19:27
AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi: Enerjide Bağımsızlık Vurgusu

Enerji Bakanı Bayraktar'dan Önemli Açıklamalar

AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji alanındaki dönüşümünü vurguladı.

Bakan Bayraktar, "Bugün kendi gazımızı kullanan bir ülkeyiz. İnşallah Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimize her yıl, her ay artırarak devam edeceğiz. Ülkemizi 2028 yılında tüm konutların ihtiyaçlarına kendi gazımızla cevap verecek duruma getireceğiz" dedi.

Enerjide Üç Kat Büyüme

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin enerji alanında son 22 yılda 3 kat büyüdüğünü söyledi. Türkiye'nin kurulu elektrik gücünün 30 bin megavattan 115 bin megavata çıktığını belirten Bayraktar, bu sürede 85 bin megavatlık yatırım yapıldığını kaydetti.

İthalat Yerine Yerli Kaynaklar

2016 yılında enerji bağımlılığının sona ermesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Türkiye kendi gazını, petrolünü arayan, bulan ve üreten bir ülke olmalı. Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamit Han gibi modern gemilerle Mavi Vatan'da arama yapıyoruz" dedi.

Bayraktar, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına karşı çıkanları eleştirerek, "Mavi Vatan, Türk denizciliğinin destanıdır" ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Enerji Üretimindeki Rolü

Bayraktar, Trabzon'un enerji üretiminde de önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Gabar bölgesinde petrol üretimine devam edeceklerinin altını çizdi. "Bugün itibarıyla 70 bin varil günlük petrolü üretir hale geldik" dedi.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Destek Çağrısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Trabzon'a yakışan tek parti var, o da AK Parti" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunurken, teşkilatların önemine vurgu yaptı ve desteklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Su Birikintisi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi
3
Suriye'nin Halep İli'nde Yeni Bir Toplu Mezar Bulundu
4
Uşak’ta Yıkım Kazası: İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti
5
İsrail, 2024'te Gazze'de 966 Caminin Yıkıldığını Açıkladı
6
İzmir Park Yarış Pisti İçin Eylem: Motosiklet Severlerden Belediye'ye Çağrı
7
Üsküdar'da Trafik Kazası Sonrası Kamyon Şoförü Darbede Bulundu

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü