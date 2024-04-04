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AK Parti ve MHP'nin karşı karşıya geldiği ilçe için YSK kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinde Isparta Aksu ve Çorum Uğurludağ'dan gelen itirazları reddetti.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 19:06
AK Parti ve MHP'nin karşı karşıya geldiği ilçe için YSK kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Isparta Aksu ilçesindeki 'seçimlerin yenilenmesi' ve MHP'nin Çorum Uğurludağ ilçesindeki 'oyların yeniden sayılması' taleplerini reddetti.

CHP'nin Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi talebini AK Parti'nin adayının kazanması üzerine yapmıştı. Ancak YSK, bu talebi reddetti.

Öte yandan, AK Parti'nin adayının galip geldiği Çorum'un Uğurludağ ilçesinde MHP, oyların yeniden sayılması talebinde bulunmuştu. Ancak YSK, bu talebi de kabul etmedi.

YSK ayrıca, 31 Mart seçimlerinde yayın yasağına uymayan kurumlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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