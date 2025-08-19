AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da maaş zammı: En düşük 40.000 TL

Belediye çalışanlarına ara zam kararı

Aydın'da belediye çalışanlarını sevindiren haber, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlarda görev yapan binlerce personele yönelik yapılan ara zam, ekonomik sıkıntıların hissedildiği dönemde bir rahatlama sağladı.

Geçtiğimiz dönemde CHP'den istifa ederek siyasi yolculuğuna AK Parti çatısı altında devam etme kararı alan Özlem Çerçioğlu, yeni döneminde dikkat çeken kararlarından birine imza attı. Karar, ASKİ Genel Müdürlüğü ve belediyeye bağlı iştirak şirketlerinde görev yapan tüm personeli kapsıyor.

Zam oranı ve yeni taban ücret

Açıklamaya göre, belediye bünyesindeki tüm personelin maaşlarına yüzde 23 oranında ara zam yapıldı. Bu artışla birlikte, belediyedeki en düşük taban aylık, sosyal haklar ve ek ödemeler hariç 40.000 TL olarak belirlendi.





Zam kararının ardından bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şunları söyledi: "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Aydın'ımızın her sokağında, her projesinde onların emeği var. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zam oranının, personelimizin ve değerli ailelerinin bütçelerine önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

Karar, belediye personeli arasında memnuniyetle karşılanırken, yetkililer uygulamanın kapsamı ve yürürlüğe giriş süreçleriyle ilgili bilgilendirmelere devam edeceğini açıkladı.