AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Gaziantep'te sona erdi

3 günlük toplantıda yerel yönetim gündemi masaya yatırıldı

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca 17 Ekim'de başlayan toplantı tamamlandı.

Bölge belediye başkanları, il başkanları, yerel yönetimler başkan yardımcıları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenlenen toplantıda istişare ve değerlendirme oturumları gerçekleştirildi.

Düzenlenen oturumlarda yerel yönetimlerdeki mevcut durum, şehirlerin kalkınma hedefleri, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal belediyecilik uygulamaları ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun yereldeki yansımaları ele alındı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gaziantep'in 3 gün boyunca yerel yönetim vizyonuna ev sahipliği yaptığını belirtti ve katılımcılarla hizmet kalitesini, sosyal dayanışmayı ve vatandaş memnuniyetini artıracak adımların değerlendirildiğini aktardı.

Fedaioğlu, toplantıya ilişkin olarak, "Her adımda millete hizmet, her kararımızda istikrar ve gönül belediyeciliği bilinciyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, bakan yardımcıları, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye başkanları ve partililer katıldı.

