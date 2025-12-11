DOLAR
Antalya Kepez'de Daire Yangını: 3'ü Çocuk 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya Kepez'te bir dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:57
İtfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4258 sokak üzerinde, 3 katlı bir apartmanın 1'inci katında dün saat 23.00 sıralarında bir dairede yangın çıktı. Dairede kiracı olarak ailesiyle birlikte yaşayan Barış adlı kişinin bulunduğu öğrenildi.

Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler ve yoğun duman nedeniyle merdiven boşluğu dolarken, bazı apartman sakinleri balkon ve çatıya sığındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale ederek, yaklaşık yarım saatlik çalışma ile yangını kontrol altına aldı. Duman nedeniyle binadan inemeyen ve çatıya sığınan 4 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen apartman sakinlerinden Tuğçe T. ile 3 çocuğu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Ekipler söndürme sonrası soğutma ve duman tahliyesi çalışması gerçekleştirdi.

Ev sahibinin başvurusu üzerine olay yerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri yangının çıktığı dairede inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

