DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,94 -0,24%
ALTIN
5.769,02 0,45%
BITCOIN
3.842.777,02 2,38%

Eskişehir'de Özel Bireyler 'Engelsiz Yaşam' Etkinliğinde Dron Deneyimi

Eskişehir Seyitgazi'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri eşliğinde özel bireyler, 'Engelsiz Yaşam' etkinliğinde dron uçurma ve spor keyfi yaşadı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:59
Eskişehir'de Özel Bireyler 'Engelsiz Yaşam' Etkinliğinde Dron Deneyimi

Eskişehir'de özel bireyler dron uçurarak heyecanı yaşadı

Seyitgazi'de düzenlenen 'Engelsiz Yaşam' etkinliği renkli anlara sahne oldu

Seyitgazi İlçesi'nde düzenlenen 'Engelsiz Yaşam' etkinliğinde, Eskişehirdeki özel bireyler bir araya geldi. Organizasyonda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri eşliğinde katılımcılar, dron uçurmanın heyecanını deneyimledi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar ayrıca salonlarda spor yaparak keyifli vakit geçirdi. Gün boyu süren faaliyetlerde ortaya çıkan renkli kareler ve anlar, etkinliğe katılanların yüzlerinde tebessüm bıraktı.

Organizasyon, katılımcıların sosyal ve sportif hayata katılımını artırmayı hedefleyen bir yaklaşım sergiledi ve toplumda dahil etme bilincini güçlendiren bir etkinlik olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİR'DE ÖZEL BİREYLER, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ EŞLİĞİNDE DRON UÇURMAYI...

ESKİŞEHİR'DE ÖZEL BİREYLER, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ EŞLİĞİNDE DRON UÇURMAYI DENEYİMLEDİ.

ESKİŞEHİR'DE ÖZEL BİREYLER, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ EŞLİĞİNDE DRON UÇURMAYI...

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
2
Keçiören Belediyesi'nden Yaka Kameralı Pazar Denetimleri: 7/24 Şeffaflık ve Güven
3
5. Mucize Organ Beyin Sempozyumu'nda İnme ve Guillain-Barre İyileşme Öyküleri
4
Eskişehir'de Özel Bireyler 'Engelsiz Yaşam' Etkinliğinde Dron Deneyimi
5
Antalya Kepez'de Daire Yangını: 3'ü Çocuk 4 Kişi Dumandan Etkilendi
6
Adana'da 'Valilikte çalışıyorum' diyerek 78 bin ve 20 bin TL'lik ürün aldı, ödeme yapmadığı iddia edildi
7
Tunceli’de 10 Yıl Aradan Sonra Tiroid Ameliyatı Yapıldı

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027