Eskişehir'de Özel Bireyler 'Engelsiz Yaşam' Etkinliğinde Dron Deneyimi

Eskişehir'de özel bireyler dron uçurarak heyecanı yaşadı

Seyitgazi'de düzenlenen 'Engelsiz Yaşam' etkinliği renkli anlara sahne oldu

Seyitgazi İlçesi'nde düzenlenen 'Engelsiz Yaşam' etkinliğinde, Eskişehirdeki özel bireyler bir araya geldi. Organizasyonda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri eşliğinde katılımcılar, dron uçurmanın heyecanını deneyimledi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar ayrıca salonlarda spor yaparak keyifli vakit geçirdi. Gün boyu süren faaliyetlerde ortaya çıkan renkli kareler ve anlar, etkinliğe katılanların yüzlerinde tebessüm bıraktı.

Organizasyon, katılımcıların sosyal ve sportif hayata katılımını artırmayı hedefleyen bir yaklaşım sergiledi ve toplumda dahil etme bilincini güçlendiren bir etkinlik olarak kayda geçti.

