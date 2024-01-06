Ak Parti'nin 2024 Yerel Seçimlerde Adayı olarak Kurum iddiası

2024 Ak parti'nin Yerel Seçimlerde İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı kim olacak?

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimin yarışacağı büyük bir merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’taki yerel seçimler öncesi, partisinin İstanbul adayını Pazar günü ilan edeceğini söyledi. Ak Parti kulislerinde ise 2024 yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum'a bildirildiği yönünde bilgiler basına sızdırıldı.

AKP İBB Adayın'ın Adı Kesinleşti iddası

AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pazar günü açıklayacağı İstanbul adayı, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Kurum, halen AKP İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyor.

AKP, İstanbul için özel bir strateji izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşından bu yana, partisinin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere belediye başkan adaylarını belirlemek için AKP Genel Merkezi’nde yoğun bir mesai harcadı. AKP, MHP ile 30 büyükşehir ve 29 ilde ittifak kuracak. İstanbul için ise “2019’un intikamını alma” planı uygulayacak. Erdoğan, dün AKP Genel Merkezi’nde, aday belirleme komisyonu toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul adayını 7 Ocak Pazar, Ankara adayını ise 15 Ocak Pazartesi günü duyuracaklarını ifade etti.

AKP kulisleri: O isim Murat Kurum

Erdoğan’ın İstanbul için isim vermeyip adayı Pazar günü açıklayacağını belirtmesi, AKP kulislerinde heyecan uyandırdı. AKP kulislerinde, Erdoğan’ın Pazar günü İstanbul adayı olarak açıklayacağı ismin eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğu iddia ediliyor. Kısa süre önce medyaya yansıyan haberlere göre, Murat Kurum’un İstanbul adayı olması kesinleşti.

Murat Kurum kimdir? Hayatı ve Siyasi kariyeri

Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıdır. Son dönemde gündeme gelen haberlerle adını duyuran Murat Kurum, siyasi faaliyetlerine TBMM Çevre Komisyonu Başkanı olarak devam etmektedir.

Murat Kurum’un Eğitimi ve Mesleki Geçmişi ve Biyografisi

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara’nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi. Memur bir ailenin çocuğu olan Murat Kurum, ilkokulu Ankara Seyranbağları İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi ise Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı.

Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2017 yılında ise Kentsel Dönüşüm alanında yüksek lisansını bitirdi.

Murat Kurum, 1999-2005 yılları arasında inşaat sektöründe çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda uzman olarak görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında ise TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü’nde bulundu. 2009-2018 Temmuz yılları arasında da T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Murat Kurum’un Siyasi Kariyeri

Murat Kurum, 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevi boyunca, TOKİ ile birlikte 365 bin sosyal konut projesini hayata geçirdi. Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi doğal afetlerden etkilenen illerde 46 bin afet konutu ve sosyal donatı alanları inşa ettirdi. 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölgede kalarak, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. Ayrıca, 484 millet bahçesi projesini başlattı, İstanbul’da 39 millet bahçesi projesini başlattı ve bakanlık döneminde 13 tanesini tamamladı.

Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi çalışmalarına devam etmektedir.