Akar'ın Avukatından Açıklama: İddialar Kesinlikle Reddedildi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç, Akar'ın kızı hakkında bazı gazetecilerin ve sözde siyasi kişilerin dile getirdiği iddiaların kesinlikle yalan ve iftira olduğunu açıkladı.

Olgaç yaptığı yazılı açıklamada, bu haberlerin "gerçek dışı ve iftira mahiyetinde" olduğunu vurgulayarak, "ayrıca kasıtlı bir şekilde yayılmaya çalışıldığını" belirtti. Akar'ın kızının başarısının göz ardı edildiğini ifade eden Olgaç, bu tür çarpıtmaların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

DePaul Üniversitesi'nde 4.0 not ortalaması ile Pre-Medical Biyoloji programını tamamlayan Akar'ın kızı, mezuniyetinin ardından Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'ne kabul edilmiştir. Olgaç, bu kabul işlemlerinin o dönemde yürürlükteki mevzuata uygun ve şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı.

Karalama Kampanyası ve Yasal Adımlar

Olgaç, "Sayın Akar ve ailesini hedef alan bu karalama kampanyası, basın meslek ilkeleri ile bağdaşmamaktadır" diyerek, bu yayınların kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını belirtti. Ayrıca, hakkında iddia edilen herhangi bir Danıştay kararı bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin, bu konudaki daha önceki kararında, Akar'ın kızının tıp fakültesine kabul işlemlerinin "mevzuata aykırı olmadığı" belirtilmiş ve "gerçek haber niteliğini aşan" yayınların kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmedilmiştir.

Olgaç, ısrarlı bir şekilde yalanların devam etmesi durumunda yasal yollara başvurulacağını ve Akar'ın kişilik haklarını zedeleyen iddialar hakkında gerekenin yapılacağını belirtti.