Akar: Türkiye Uluslararası Arenada Özne Haline Geldi

Hulusi Akar, Bursa'da Türkiye'nin Gücünü Vurguladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bursa'da düzenlenen panelde "Uluslararası ortamda Türkiye artık özne haline geldi" açıklamalarında bulundu. Akar, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye'nin Stratejik Önemi

Akar, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Turkuaz Salon'da gerçekleşen "Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Meseleleri" konulu panelde, Türkiye'nin geleceği ve bekası için çok çalışılması gerektiğini ifade etti. "Uluslararası ortamda Türkiye'siz hesap yapamazsınız" diyen Akar, ülkenin güçlü bir şekilde varlığını sürdüreceğini belirtti.

Terörle Mücadele ve Kardeşlik Mesajı

Türkiye'yi zayıflatma çabalarının terör örgütleri aracılığıyla yapıldığını vurgulayan Akar, "YPG'yi, PKK'yı, DEAŞ'ı, FETÖ'yü kullanarak ülkemizi zayıflatmaya çalışıyorlar" dedi. Akar, "Türkler, Kürtler, Zazalar binlerce yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Biz biriz, kardeşliğimiz inşallah devam edecek" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Konusunda İleri Görüş

Akar, Doğu Akdeniz'de Suriye'nin istikrara kavuşması durumunda iki ülke arasında yapılacak işbirliklerinin önemini vurguladı. "İki dost ülke olarak yapabileceğimiz çok iş var" diyen Akar, Kıbrıs konusunda da Türkiye'nin garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde haklarının devam ettiğini belirtti.

Panel Katılımcıları

Panele, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, AK Parti Bursa milletvekilleri Ayhan Salman, Refik Özen, Mustafa Yavuz ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile öğrenciler katıldı. Akar ayrıca Türkiye Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde de "Savunma ve Güvenliğin Temelleri ve Suriye" konulu bir konferansa katıldı.