Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Akaryakıt Piyasasında Bayram Müjdesi!

Türkiye'de milyonlarca sürücüyü sevindiren bir haber geldi! Akaryakıt piyasasında uzun zamandır beklenen çifte indirim, yetkililer tarafından doğrulandı. Uluslararası Brent petrol fiyatlarındaki yatay seyir ve döviz kurundaki sınırlı hareketlilik, motorin ve LPG fiyatlarında önemli düşüşlerin habercisi oldu.

MOTORİN VE LPG'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Akaryakıt zammı son zamanlarda sürücülerin cebini yakarken, bu kez yüz güldüren bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin litre fiyatında 7 Haziran Cuma günden itibaren yaklaşık 1 TL indirim bekleniyor. LPG'de ise bu düşüş, 5 Haziran Perşembe günü başlayacak ve litre fiyatında 1,07 TL'lik rekor bir indirim yaşanacak.

İNDİRİM TARİHLERİ BELLİ OLDU

İndirimlerin yürürlüğe giriş tarihleri de belli oldu. Motorin indirimleri 7 Haziran Cuma günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıyacakken, LPG kullananlar 5 Haziran Perşembe gecesi itibarıyla indirimden faydalanacaklar.

FİYAT DEĞİŞİMİ NELERİ GETİRECEK?

Ham petrol fiyatlarının mevcut seyrini koruması durumunda, motorin litre fiyatı yaklaşık 40,50 TL seviyesine inecek. Bu, İstanbul'da hali hazırda ortalama 41,50 TL olan motorin fiyatlarında dikkat çekici bir düşüş sağlayacak.

LPG'DE BEKLENEN DÜŞÜŞ

Motorindeki indirime ek olarak, LPG kullanıcılarını da sevindiren bir gelişme söz konusu. Beklenen 1,07 TL'lik indirimle, İstanbul'da 22,30 TL olan otogaz litre fiyatı 21,23 TL'ye düşecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu beklenen indirimler, araç sahipleri için önemli bir rahatlama sağlayacak. Bayramda daha ulaşılabilir fiyatlarla yol almak mümkün olacak.