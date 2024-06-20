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Akaryakıt Fiyatlarına Dev Zam Geliyor

Benzin ve motorine gece yarısından itibaren zam geldi, Temmuz'da akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine yüzde 17,87 oranında zam yapılacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre, akaryakıt fiyatları 3 Temmuz'da 4 TL'yi aşacak.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 13:32
Akaryakıt Fiyatlarına Dev Zam Geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler, vergi artışlarıyla birleşerek akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 63 kuruş, benzine ise 1 lira 64 kuruş zam yapılacak. Zamların sebebi ise uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının artması.akaryakıt zam

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 13 Temmuz'da akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine yapılacak zammın en az yüzde 17,87 olacağını bildirdi. Bingöl'e göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlar da hesaba katıldığında, 13 Temmuz'da akaryakıt fiyatlarında 4 lirayı aşan bir artış görülecek.

Ozan Bingöl, X (Twitter) hesabından konuyla ilgili olarak şunları paylaştı:

* Cumhurbaşkanı aksi bir karar almaz ise 3 Temmuz tarihinde yani 13 gün sonra akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarları Haziran ayı ÜFE’si sıfır bile gelse otomatik olarak en az yüzde 17,87 oranında artacaktır.

* KDV’si ile yaklaşık artış tutarı 2 ila 2,5 lira arasında olacaktır. Bu geceki zam ile birlikte örneğin benzinde 13 gün sonra toplamda pompaya yansıyacak 4 lirayı aşan bir artış söz konusu olacaktır. 

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