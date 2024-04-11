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Akaryakıt fiyatlarına zam yolda: Depoları doldurun

Ramazan Bayramı'nda akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ancak, sürücülerin umduğu gibi bir haberle karşılaşmadılar. Brent Petrol'deki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkiledi. İşte 11 Nisan 2024'te benzin, LPG ve motorin fiyatlarıyla ilgili son durum:

Yayın Tarihi: 11.04.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 12:42
Akaryakıt fiyatlarına zam yolda: Depoları doldurun

Araç sahipleri tarafından en çok araştırılan konuların başında akaryakıt fiyatları geliyor. Ancak, bayramın ilk gününde benzin ve motorin fiyatlarına yapılan zam, vatandaşların cebini daha da zorladı. Akaryakıt fiyatlarının gelecekteki seyrine dair yapılan analizlerden çıkan sonuçlar da pek iç açıcı değil. Yeni zamların kapıda olduğu yönünde önemli açıklamalar yapıldı. İşte 11 Nisan 2024'te benzin, LPG ve motorin fiyatları hakkında detaylar:

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Akaryakıt fiyatlarının gelecekteki seyrine dair piyasa analistleri ve gözlemciler önemli tahminlerde bulundu. Son haftalarda, arz endişeleri ve Ortadoğu’daki artan riskler, petrol fiyatlarında ciddi bir yükselişe sebep oldu. Bu durum, New York Times'ın da belirttiği üzere, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyerek zamların kapıda olduğunu gösteriyor.

YÜKSEK SEVİYEDE DEVAM EDECEK

Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre, pompadaki ortalama fiyat, ocak başından bu yana galon başına 50 sent artarak 3.70 dolara yükseldi. Piyasa gözlemcileri, bu kadar hızlı bir artışın ardından fiyatlarda kısa vadeli bir düzeltmenin mümkün olduğunu belirtse de, jeopolitik gerilimler ve arz-talep dengesizlikleri nedeniyle yüksek fiyat seviyelerinin devam edeceğine dair güçlü işaretler var.

11 NİSAN 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul:

Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.47 TL

Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.56 TL

Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.07 TL

Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.14 TL

LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 22.10 TL

LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 22.04 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 44.42 TL

Motorin litre fiyatı: 43.00 TL

LPG litre fiyatı: 22.35 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 44.62 TL

Motorin litre fiyatı: 43.20 TL

LPG litre fiyatı: 22.90 TL

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