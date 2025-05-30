Akbank 43. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Açıldı

Akbank 43. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Akbank Sanat, genç sanatçıları destekleme misyonunu 43 yıldır sürdürüyor ve bu yılki ‘Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü’ sergisi, İstiklal Caddesi'ndeki Akbank Sanat binasında sanatseverlerle bir araya geldi.

Serginin Kuratörü Ceren Erdem'den Açıklamalar

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl serginin küratörlüğünü Ceren Erdem üstlendi. Serginin merkezinde yer alan 'dostluk' kavramı, jürinin değerlendirmesiyle seçilen 27 genç sanatçının eserleri aracılığıyla vurgulanıyor.

Küratör Ceren Erdem, sergi ile ilgili olarak, "Bu sergide dostluğu yalnızca duygusal bir bağ değil, yaşamsal bir örgütlenme biçimi olarak ele alıyoruz. Başvuran ve seçilen işlerde doğayla ve insan olmayan varlıklarla bağ kurma arzusu açıkça görülüyor. Sergi, dostluğu politik ve ekolojik bir eylem alanı olarak düşünmeye, dayanışma, paylaşım ve ortak varoluşun yeni yollarını birlikte keşfetmeye davet ediyor." ifadelerini kullandı.

Dostluğun Gücü ve İlişki Biçimleri

Erdem, serginin hazırlanma sürecine de değinerek, "Dostluğu hem kişisel hem de kolektif bir varoluş biçimi olarak düşündük. Doğayla, hayvanlarla, nesnelerle ve insan olmayan varlıklarla kurduğumuz bağların içtenliğini ve gücünü görünür kılmak istedik. Dostluğu yalnızca bir his değil, dünyayla başka türlü bir ilişki kurmanın, birlikte yaşamanın bir yolu olarak ele alıyoruz." dedi.

Katılımcı Genç Sanatçılar

Sergide yer alan isimler arasında Dilara Altınkepçe Arslan, Bora Aşık, Ceren Aydoğdu gibi birçok yetenekli genç sanatçının eserleri mevcut. Ayrıca sergide İrem Bekmezci, Defne Cemal, Başak Çolak, Tuğba Demirbaş ve daha birçok ismin eserleri sergileniyor.

Akbank 43. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için www.akbanksanat.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Sergi, 31 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Akbank Sanat'ın genç sanatçıları desteklemek amacıyla 43 yıldır düzenlediği "Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü" sergisi, Akbank Sanatın İstiklal Caddesi'ndeki binasında sanatseverlerle buluştu.

Akbank Sanat'ın genç sanatçıları desteklemek amacıyla 43 yıldır düzenlediği "Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü" sergisi, Akbank Sanatın İstiklal Caddesi'ndeki binasında sanatseverlerle buluştu.