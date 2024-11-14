Akbank Çocuk Tiyatrosu 16 Kasım'da 'Ne Olacağım Ben' Müzikalini Sahneleyecek

Akbank Çocuk Tiyatrosu, Yaratıcılığı ve Hayal Gücünü Geliştiriyor

Akbank Çocuk Tiyatrosu, 16 Kasım tarihinde çocuklarla buluşacak olan "Ne Olacağım Ben" müzikalini sahneleyecek. Bu yıl 52. yaşını kutlayan tiyatro, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve hayal güçlerini genişletmeyi amaçlayan eserleri ile dikkat çekiyor.

Hayallerin Peşinden Gitmek

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, bu müzikal, çocuklara hayallerinin peşinden gitmenin önemini anlatıyor. Onur Demircan tarafından kaleme alınmış, Tuluğ Tırpan tarafından müziği bestelenmiş ve Zeynep Anacan tarafından yazılan şarkı sözleriyle zenginleştirilmiş olan bu eser, beş yaş ve üzeri çocuklara hitap ediyor.

Oyun, sürekli ders çalışıp test çözmek zorunda hisseden Leyla'nın, anne ve babası gibi mühendis olma hayalini gerçekleştirebilme çabasını ve ilham perisi Thalia ile tanışarak hayatında açılan yeni ufukları konu alıyor. Bu etkileşim, genç izleyicilerin hayal dünyalarını zenginleştirmeyi hedefliyor.

İlham Verici Bir Yolculuk

"Ne Olacağım Ben" müzikali, Mayıs 2025'e kadar Akbank Sanat'ta çocukları ilham verici bir yolculuğa çıkaracak. Detaylı bilgi için akbanksanat.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.