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Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

Akbank, emekli maaşı alanlara 17.500 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Fatura talimatı veren emeklilere 500 TL chip-para hediye ediliyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 22:21
Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

Akbank'tan Emeklilere Büyük Destek

Akbank, emeklilere yönelik açıkladığı yeni kampanya ile dikkatleri üzerine çekti. Emekli maaşlarına yapılan zamlar ve SGK ile anlaşmanın askıya alınması sonrası bankalar, promosyon ödemelerini artırma yoluna gitmeye başladı. Akbank, bu rekabet ortamında emeklilere 17.500 TL'ye varan ödül fırsatı sunarak önemli bir adım attı.

Emekli Promosyonu Ayrıntıları

Akbank, 1 Nisan ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden emekli maaşı alanların maaşlarını bankaya taşımaları halinde 15.000 TL’ye kadar net nakit promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Ayrıca, otomatik fatura talimatı verecek emeklilere fatura başına 500 TL chip-para hediye edilecek.

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

Ekstra Avantajlar ve Koşullar

Akbank, yalnızca nakit promosyonla kalmayıp emeklilere fatura ödemelerinde avantajlar sağlıyor. Axess veya Wings kredi kartı ya da vadesiz hesap üzerinden verilecek ilk 5 yeni otomatik fatura talimatı için toplamda 2.500 TL chip-para fırsatı sunuluyor.

Bu kampanyadan yararlanmak için, emekli maaşının 3 yıl boyunca Akbank'ta kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Otomatik fatura talimatı chip-parası için de belirtilen kredi kartları veya vadesiz hesap üzerinden talimat vermek şartı aranıyor.

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