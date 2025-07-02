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Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Akbank, Temmuz ayında faizsiz 85.000 TL kredi fırsatı sunuyor. Başvurular başladı! Kaçırmayın.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 11:45
Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Akbank'tan Son Dakika Kredi Müjdesi

Ekonomik zorluklar ile mücadele eden vatandaşlara müjde! Akbank, Temmuz ayında faizsiz kredi fırsatını duyurarak dikkatleri üzerine çekti. Bu kampanya ile 85.000 TL'ye kadar nakit desteği sağlanacak.

Akbank Temmuz Kampanyası

Banka, yeni müşterilerine özel olarak sunduğu bu kampanya ile toplamda 85.000 TL’lik nakit desteğini 3 ay vadeyle ve %0 faizle sağlayacak. 1 Temmuz 2025'te başlayan ve yalnızca 16 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya, birçok kişinin yüzünü güldürecek.

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte bankacılık sektöründe rekabetin arttığı bu günlerde, Akbank, “Hoş Geldin Kredisi” ve “Taksitli Avans” ürünlerini birleştirerek öncü bir teklif sundu. Bu kampanya, sadece mobilden Akbank müşterisi olacak yeni kullanıcılara özel olarak tasarlandı.

Faizsiz Kredi ve Avans İmkanı

Yeni müşteriler, kampanyadan yararlanarak ilk olarak 60.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli ihtiyaç kredisini %0 faizle kullanabilecek. Ayrıca, bu müşterilere kredi kartları üzerinden 25.000 TL'lik Taksitli Avans imkanı da sunulacak. Tıpkı ihtiyaç kredisi gibi bu avans da 3 ay vade ve %0 faizle sağlanacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler için başvuru süreçleri oldukça basit. 1 Temmuz 2025 ile 16 Temmuz 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasını indirip, "Akbanklı olmak istiyorum" adımını izlemek yeterli. Ancak bu Kampanya yalnızca ilk defa ve uzaktan müşteri edinimi sürecini başarıyla tamamlayan bireyler için geçerli.

Görüntülü görüşme ile kimlik doğrulama sürecinin tamamlanmasının ardından, mobil uygulama üzerinden "Başvurular" veya "Kampanyalar" menüsünden %0 faizli ihtiyaç kredisi ve Taksitli Avans başvurularını yapabilirsiniz.

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