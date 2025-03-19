Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Akbank, KOBİ'lere özel Ramazan Kredisi ile 3 ay ödemesiz seçenek sunuyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:39
Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Ramazan Kredisi Açıklandı!

Ramazan ayı dolayısıyla ülke genelinde pek çok destek programı uygulanırken, bankalar da bu süreçte önemli hizmetler sunuyor. Akbank, KOBİ'lere yönelik geliştirdiği Ramazan Kredisi ile işletmelerin nakit akışlarına büyük bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Akbank Ramazan Kredisi ile İşletmelere Destek

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank, KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak özel bir kredi paketi hazırladı. Ramazan Kredisi, işletmelerin finansal yüklerini hafifletecek önemli bir fırsat sunarken, kullanıcılara 3 ay erteleme imkanı tanıyor.

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Kampanya Detayları ve Koşullar

Akbank'ın sunduğu bu avantajlı kredi seçeneği, 36 aya kadar vade ve düşük faiz oranları ile dikkat çekiyor. KOBİ'lerin bu krediden faydalanabilmeleri için son başvuru tarihi 31 Mart 2025 olarak belirlendi. İşletmelerin bu süreyi kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

Kredi Seçenekleri

Kredi tutarı 100.000 TL olan bu kampanyanın maliyetiyle ilgili bilgiler ise şöyle:

  • Vade: 36 Ay
  • Faiz Oranı: %1,100
  • Haftalık Taksit Tutarı: 4.822,34 TL
  • Toplam Geri Ödeme Tutarı: 173.604,45 TL
  • Haftalık Toplam Maliyet Oranı: %3,19
  • Yıllık Toplam Maliyet Oranı: %3,43
  • Toplam Maliyet Oranı: %49,81

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Ramazan ayının KOBİ'ler için kritik bir dönem olduğunu ve bu kapsamda nakit akışlarını yönetmelerine yardımcı olacak çözümler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Oğuz, "Ramazan Kredisi sayesinde KOBİ'lerin işlerini güvenle büyütmelerine ve ödeme planlarını kendilerine uygun şekilde düzenlemelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz," dedi.

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