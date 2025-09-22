Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Akbank ve Yemeksepeti, ilk kez Akbank müşterisi olacaklara 1014YEMEK5 koduyla Yemeksepeti'nde kullanılmak üzere 500 TL indirim sunuyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:54
Akbank ve Yemeksepeti İş Birliğiyle 500 TL'lik İndirim Başladı

Akbank ile Yemeksepeti arasında imzalanan protokol kapsamında tüketicilere yönelik yeni bir kampanya duyuruldu. Artan gıda fiyatlarının yükünü hafifletmeyi hedefleyen bu iş birliği, katılanlara anında 500 TL değerinde indirim fırsatı sunuyor.

Kampanya ve Davet Kodu

Kampanya, Akbank tarafından yeni müşteri kazanımı amacıyla düzenlenmiş olup, Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olacaklara yönelik uygulanmaktadır. Kampanyadan yararlanmak için başvuru sırasında kullanılacak davet kodu: 1014YEMEK5.

Nasıl Yararlanılır?

1. Akbank Mobil uygulamasını App Store veya Google Play üzerinden indirin.

2. Uygulamayı açtıktan sonra 'Akbanklı olmak istiyorum' adımını seçerek müşteri başvuru sürecini başlatın.

3. Başvuru sırasında yer alan Davet Kodu alanına büyük harflerle 1014YEMEK5 kodunu eksiksiz girin.

4. Kimlik doğrulama ve diğer istenen adımları tamamlayarak mobil başvurunuzu sonuçlandırın.

5. Başvurunuz onaylandığında, 500 TL değerindeki Yemeksepeti indirim kupon kodunuz Akbank tarafından SMS ile cep telefonunuza gönderilecektir.

Geçerlilik ve Kullanım Koşulları

Kampanya 1 Eylül - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk kez Akbank müşterisi olacak kişiler için geçerlidir. Kampanya kapsamında verilen indirim kuponu, Yemeksepeti üzerinden yapılacak yemek, market veya mahalle siparişlerinde, sepet tutarının minimum 500 TL olması koşuluyla kullanılabilir.

Kazanılan indirim kodlarının son kullanım tarihi 15 Ekim 2025 saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

