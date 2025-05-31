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Akbaşoğlu Çankırı'da Yeni Anayasa ve Ekonomik Yatırımları Anlattı

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı'da yeni anayasa çalışmaları ve ekonomik yatırımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 18:13
Akbaşoğlu Çankırı'da Yeni Anayasa ve Ekonomik Yatırımları Anlattı

Akbaşoğlu Çankırı'da Yeni Anayasa ve Ekonomik Yatırımları Anlattı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, Türkiye'nin sivil, özgürlükçü ve katılımcı bir anayasaya kavuşacağını belirterek, "Bu anayasayı hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme alacağız." dedi.

Ekonomik Çalışmalar ve Yatırımlar

Toplantıda, Çankırı'da yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Akbaşoğlu, Türkiye'deki güven ve istikrar ortamının önemine dikkat çekti. "Birtakım sıkıntıların var olduğunu biliyoruz, bunun farkındayız. Öncelikle emeklilerimiz olmak üzere tüm toplum kesimlerinin alım gücünü artırmak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni teşvik sisteminin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Akbaşoğlu, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımların artması için çalışmalara hız verdiklerini kaydetti.

Kızlaryolu Barajı’nın Önemi

Akbaşoğlu, Çankırı'da tamamlanan Kızlaryolu Barajı'na da değinerek, Ekim 2023 itibarıyla tamamlanan barajın sulama ve elektrik üretimi açısından büyük fayda sağlayacağını vurguladı. "Bu baraj, Kurşunlu, Ilgaz ve Çorum'un Osmancık gibi bölgelerdeki arazileri sulayabilecektir." diye belirtti.

Geleceğe Dönük Umutlar

Akbaşoğlu, muhalefeti eleştirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, büyük projeler üzerinde dururken, muhalefet ise kaos yaratmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı. Terörle mücadele konusuna da değinen Akbaşoğlu, "Gelecekte terörsüz bir Türkiye için çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Yeni Anayasa Çalışmaları

Akbaşoğlu, sözlerini yeni anayasa çalışmalarına yönelik bir vurguyla tamamlayarak, "Darbe ve vesayet anlayışının ruhundan arındırılmış yeni bir sivil anayasa için tüm siyasi partilerle görüşmeler yapacağız." ifadesini kullandı.

Toplantı, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve il koordinatörü Bilal Kırkpınar'ın da konuşmalarıyla devam etti ve ardından basına kapalı olarak sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çankırı İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çankırı İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

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