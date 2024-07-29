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Akçakoca'da Haşemalı Kadının Havuzdan Men Edilmesine Tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Akçakoca'daki haşemalı kadının havuza alınmamasını kınadı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:17
Akçakoca'da Haşemalı Kadının Havuzdan Men Edilmesine Tepki

AK Parti Grup Başkanvekili'nden Tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan bir olayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir site sakininin haşema giydiği için havuza alınmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İlkel Zihniyete Karşı Çağrı

Usta, site yönetimlerinin kendi işlerine bakmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bu tip davranışlar kesinlikle geri bir zihniyetin yansıması. Site yöneticilerinin, sakinlerin sosyo-kültürel tercihleri hakkında yargılama yetkisi yoktur." dedi.

Hak ve Adalet Vurgusu

Bir hanımefendinin kendi kullanımına açık bir alanda havuza girmek istemesinin doğal olduğunu ifade eden Usta, "Bunun engellenmesi kabul edilemez. O kişi sadece durumu medeni bir şekilde dile getirmiştir. Kendisine cesaretinden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Gündeminde Olmaması Gereken Olaylar

Yaşananların Türkiye'ye yakışmadığını belirten Usta, "Bu tür konular artık Türkiye'nin gündeminde yer almamalı. Mahkemeler de hak yerini bulacaktır," diyerek kamuoyunu bilgilendirdi.

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