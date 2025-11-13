Akciğer Kanseri Farkındalık Paneli: "Önlemek Bizim Elimizde"

Akciğer kanseri, en sık ölüme yol açan kanser türlerinden biri olarak öne çıkıyor; ancak erken tanı ve doğru tedavi yöntemleri hayat kurtarabiliyor. Medipol Sağlık Grubu, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği panelde bu gerçeğe dikkat çekti.

Panelin moderatörlüğünü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu üstlendi. Etkinlik Medipol Mega Üniversite Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Konuşmacılar arasında Prof. Dr. Mehmet Bayram, Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, Prof. Dr. Ahmet Bilici, Prof. Dr. Mesut Şeker, Prof. Dr. Dilek Ünal ve Prof. Dr. Tamer Atasever yer aldı.

Akciğer kanseri ve riskler

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu panelde, akciğer kanserinin en fazla ölüme neden olan kanser türleri arasında bulunduğunu belirtti ve şu uyarıda bulundu: "Akciğer kanserinde hayatın rutininde bulunmayan bir durum söz konusu. Risk faktörlerini konuşmamız gerekiyor. Son zamanlarda bilgimizin dışında gelişen kanser vakalarıyla da karşılaşıyoruz. Bu noktada düzenli kontroller ve doğru tedavi yöntemleri büyük önem taşıyor".

Sigara ve kanser ilişkisi

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bayram, sigaranın akciğer kanserindeki rolünü vurgulayarak, "Akciğer kanserlerinin yüzde 90’ı sigara ve türevlerinden kaynaklanıyor. Sigarayı ne kadar çok tüketiyorsanız, kansere yakalanma ihtimaliniz da o kadar artıyor. Bu nedenle kalıcı adımlar atmamız gerekiyor. Son dönemde özellikle gençler arasında elektronik sigara kullanımı yaygınlaştı, ancak bir süre sonra çoğu kişi yeniden geleneksel sigaraya dönüyor" dedi.

Erken tanının önemi

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk risk grubundaki kişilerde erken tanının kritik olduğunu vurguladı: "Sigara içen 50-80 yaş grubunu riskli olarak kabul ediyoruz. Birinci dereceden yakınlarında kanser öyküsü olan kişilerde risk daha yüksek. Bu nedenle düşük doz tomografi ile düzenli taramalar yapılmalı. Erken tanı süreci net bir şekilde tespit etmemize yardımcı oluyor".

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam ise cerrahideki yeniliklerin hasta konforunu artırdığını belirterek, "Onkoloji ekipleri hastalara eskiden tek çıkış yolunu cerrahide görüyordu, ancak artık ileri evre hastalıklarda bile güvenle tedavi sunabiliyoruz. Ameliyat sonrası hastalar 1 hafta ile 10 gün içinde normal hayatına dönebiliyor. Küçük kesiler ve konforlu teknikler hastaların iyileşmesini hızlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Kişiye özel tedavi yöntemleri

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Bilici, tedavide kişiye özel yaklaşımların önemine dikkat çekti: "Her hastaya özgü tedavi yöntemi bulunuyor. Kişiye özel tedavi seçenekleri arttıkça süreç de olumlu şekilde değişiyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok önemli. Yanlış ilaç kullanımı her şeyi tersine çevirebilir. Kemoterapiden uzaklaşmadık, ancak yeni tedavi seçenekleri kemoterapinin yanına alternatif oluşturuyor".

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mesut Şeker ise süreçleri evre bazlı değerlendirdiklerini belirterek, "Erken tanı, ameliyat öncesi ve sonrası süreçleri detaylıca inceliyoruz. Kemoterapi halen birçok alanda kullanılıyor, ancak immünoterapi seçeneklerini de hastalarımız için değerlendiriyoruz. İhtiyaç durumunda en uygun tedavi yöntemi belirleniyor" dedi.

Radyoterapi ile süreç değişiyor

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilek Ünal, güncel radyoterapi teknolojilerinin sağlıklı dokuları koruyarak hedefe yönelik tedavi imkanı sunduğunu belirtti: "Güncel radyoterapi teknolojisi ile çok küçük alanları tedavi edebiliyor ve sağlıklı dokuları koruyabiliyoruz. Noktasal uygulamalar sayesinde olumlu sonuçlar alıyoruz".

Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Tamer Atasever de tanı sonrası doğru yönlendirmenin ve evrelemenin önemine dikkat çekti: "Hastaların biyopsi alınabilecek doğru noktalarının belirlenmesinde ve evrelemede yardımcı oluyoruz. Tedavi grubu seanslarımızı yürütüyor ve süreç boyunca hastaların takiplerini sağlıyoruz".

Panelde vurgulanan ortak mesaj; sigara bırakma, düzenli tarama ve multidisipliner yaklaşımla erken tanının akciğer kanserinde yaşam şansını artırdığı oldu.

