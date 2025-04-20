DOLAR
37,95 0%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.207.924,91 0,78%

Akdamar Adası'nda 3. Badem Çiçeği Festivali Coşkuyla Sona Erdi

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, yoğun ilgiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 18:01
Akdamar Adası'nda 3. Badem Çiçeği Festivali Coşkuyla Sona Erdi

Van Gölü'nde Baharın Gelişi: 3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali

Adem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın tonlarına bürünen Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda düzenlenen 3. Badem Çiçeği Festivali başarıyla tamamlandı. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Yerli ve Yabancı Ziyaretçiler Akdamar Adası'nda Buluştu

Edremit ve Gevaş ilçelerinden teknelerle adaya taşınan yerli ve yabancı ziyaretçiler, yeşille mavinin buluştuğu ve rengarenk çiçeklerin açtığı adada dolaşarak keyifli anlar yaşadı. Fotoğraf tutkunları, adanın ve üzerindeki tarihi mekanların etkileyici manzaralarını ölümsüzleştirdi.

Festivalin Coşkulu Kapanışı

Festival, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Topluluğunun konseri ile muhteşem bir şekilde sona erdi. AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği festivali başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu paylaştı.

Akdamar Adası: Evrensel Bir Kültür Abidesi

Türkmenoğlu, festivalin kentin doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini tanıtma açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. “Bir taraftan Artos Dağı'ndaki kar örtüsü, diğer taraftan Akdamar Adası'ndaki badem çiçekleri müthiş bir görüntü oluşturuyor.” diyen Türkmenoğlu, festivale yoğun bir katılımın olduğunu belirtti.

Katılımcılardan Olumlu Yorumlar

Festivale ailesiyle katılan Muhsin Kuşman, “Van'ın muhteşem doğası ve köklü geçmişi var.” diyerek, bu güzellikleri görmek için herkesi davet etti. Ayrıca, Şevval İnan da festivalden duyduğu memnuniyeti “Eğlenceli bir zaman geçirdik ve farklı illerden gelen insanlarla tanıştık.” sözleriyle ifade etti.

Önemli İsimlerden Katılım

Festival, Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek ve diğer önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara ve katılımcılara teşekkür edildi.

Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın tonlarına bürünen Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda...

Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın tonlarına bürünen Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda düzenlenen "3. Badem Çiçeği Festivali" sona erdi. Edremit ve Gevaş ilçelerinden teknelerle adaya taşınan yerli ve yabancı ziyaretçiler, yeşille mavinin buluştuğu, rengarenk çiçeklerin açtığı adada dolaştı, fotoğraf tutkunları da adanın ve üzerindeki tarihi mekanların fotoğraflarını çekti.

Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın tonlarına bürünen Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda...

Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın tonlarına bürünen Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda düzenlenen "3. Badem Çiçeği Festivali" sona erdi. Edremit ve Gevaş ilçelerinden teknelerle adaya taşınan yerli ve yabancı ziyaretçiler, yeşille mavinin buluştuğu, rengarenk çiçeklerin açtığı adada dolaştı, fotoğraf tutkunları da adanın ve üzerindeki tarihi mekanların fotoğraflarını çekti.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Çocukları 23 Nisan Şenliği İçin Başkent Millet Bahçesi'nde Bir Araya Geldi
2
Çorum'da Otomobil Devrildi: Çift Yaralandı
3
Sancaktepe'de Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu
4
Diyarbakır'da Çocuklar, 3 Bin Yıllık Zerzevan Kalesi'nde Uçurtma Şenliği Düzenledi
5
Edirne'de Meriç Nehri'nde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
6
Muğla'daki Feci Kaza: 2 Ölüm, 2 Yaralı
7
KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!