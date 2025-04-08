Akdeniz'de Yarına Fırtına Alarmı: Tedbirli Olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgedeki rüzgarın batı kesimlerde etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın Perşembe günü ise denizin tamamında batı, kuzeybatı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 Kuvvetinde eserken, bu durum ulaşımda aksamalara yol açabilecek durumda. Meteoroloji kaynaklarına göre, fırtınanın etkisinin perşembe akşam saatlerinden itibaren azalması bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları önem arz ediyor.