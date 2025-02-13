Akdeniz Ormanları: İklim Değişikliğiyle Artan Yangın Riski

Akdeniz Ormanları İklim Değişikliğiyle Daha Fazla Risk Altında

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil, iklim değişikliğinin etkisiyle Akdeniz ülkelerinde büyük yangınların ileriki yıllarda artacağına dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS)'ne göre, 2006-2023 döneminde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da her yıl ortalama 638 bin hektar orman alanı yangınlardan etkilendi.

En Fazla Yangın Alanı Kaybı Portugal'da

Bu dönemde en yüksek yangın yoğunluğuna sahip ülke, yılda 93 bin 731 hektar orman alanı zarar gören Portekiz oldu. İspanya, 81 bin 623 hektarlık ortalama kayıpla ikinci, Cezayir 62 bin 38 hektarla üçüncü, İtalya 56 bin 673 hektarla dördüncü, Yunanistan ise 50 bin 783 hektarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye Yangın Kayıplarında Üçüncü Sırada

Türkiye, 44 bin 192 hektar kayıpla bu sıralamada altıncı olurken, Ukrayna 42 bin 72 hektar, Bosna Hersek 32 bin 603 hektar ve Arnavutluk 22 bin 710 hektar alanında orman yangını yaşadı. 2024 verileri ise dikkat çekici bir artışı işaret ediyor.

İklim Değişikliği ve Yangın Riskinin Artışı

Prof. Dr. Serengil, Türkiye'nin orman yangını nedeniyle 2024'te kaybettiği alanın, 2006-2023 ortalamasının yaklaşık 2,7 katı olduğunu belirtti. Ukrayna ise, savaş nedeniyle 2024'te yanan alanların 2006-2023 ortalamasının yaklaşık 22 katı olduğuna dikkat çekti.

Yangın Önleme Stratejileri Geliştirilmeli

Yangın çıkma olasılığının ve sayısının artmasının gün geçtikçe daha belirgin hale geldiğini ifade eden Prof. Dr. Serengil, kırsal nüfus azalırken orman alanlarında yanıcı madde birikiminin arttığını vurguladı. Ayrıca, Akdeniz ülkelerinin teknolojik imkanlarla yangınları kontrol altına alabileceğinin altını çizdi.

Kırsal Nüfus Azalması Sorunu

Türkiye'deki kente göçün, orman köylülerinin yaş ortalamasının 60'ın üzerinde olması ve köylülerin sayısının azalmasının, yangınların önlenmesindeki etkiyi azaltabileceği belirtti. Bu nedenle, kırsal bölgelerde desteklerin artırılması gerektiğini söyledi.