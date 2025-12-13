DOLAR
Karabük'te Kurye Heimlich Manevrasıyla Boğulan Çocuğu Kurtardı

Karabük’te bir börekçide kurye Hasan Emre Afacan, boğazına cisim kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı; müdahale güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 08:00
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 08:06
Olayın Detayları

Karabük’te bir börekçide çalışan kurye, boğazına cisim kaçan çocuğu Heimlich manevrası ile kurtardı. Olay 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, iş yerinde çay molasında olan kurye Hasan Emre Afacan, babasıyla dükkana gelen küçük bir çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Çocuğun boğazına bir cisim kaçtığını anlayan Afacan, hızlıca müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı.

Kısa süre içinde çocuğun nefes yolu açıldı ve yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde Afacan'ın müdahalesinin ardından ambulans çağrıldı ve ekipler çocuğu alarak tedavi için sevk etti.

Afacan, "Çocuk gelirken zıplaya zıplaya geliyordu. Çocuğun boğazında bir şey kaldığını fark ettim. Babası sırtına vurarak kurtarmaya çalıştı ama bu sefer de nefes borusuna gitti sanırım. Bende heimlich manevrası yaptım. Çocuk rahat bir nefes aldı. O ara da ambulansı aradım. Geldiler ve çocuğu aldılar. Sağlık durumu iyiydi" dedi.

Afacan, olay sırasında çocuğun babasının şoka girdiğini aktardı.

