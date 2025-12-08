DOLAR
Samsun Bafra'da 28 Yaşındaki Genç Doğal Gaz Borusuna Asılı Bulundu

Samsun Bafra İsaklı Mahallesi'nde 28 yaşındaki K.K., evde doğal gaz borusuna asılı halde bulundu; hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 23:12
Olay İsaklı Mahallesi'nde meydana geldi

Olay, İsaklı Mahallesi İtfaiye Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede gerçekleşti. İddiaya göre, eve geldiğinde kapıyı açamayan kadın, eşine ulaşamayınca çilingir çağırdı.

Çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren kadın, eşi K.K. (28)'yi doğal gaz borusuna asılı halde buldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İpten alınan K.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ölen gencin 4 yıllık evli olduğu ve 1 yaşında çocuğu bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

