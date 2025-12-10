DOLAR
Kırıkkale'de Fabrika Yangını: Vali Mehmet Makas — Şükürler olsun hiçbir can kaybımız yok

Kırıkkale 1. OSB'deki Bahadır Kimya fabrikasında çıkan yangında Vali Mehmet Makas, 70 çalışanın tahliye edildiğini ve hiçbir can kaybı olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:04
Kırıkkale'de Fabrika Yangını: Vali Mehmet Makas — Şükürler olsun hiçbir can kaybımız yok

Kırıkkale'de Bahadır Kimya'da Yangın: Yetkililerden İlk Açıklama

Vali Mehmet Makas'ın açıklaması

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Yahşihan ilçesindeki Kırıkkale 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Bahadır Kimya Fabrikası'nda çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Makas, yangında herhangi bir can kaybı olmadığını belirterek, Şükürler olsun hiçbir can kaybımız yok dedi ve olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fabrika bünyesinde çalışan 70 kişinin tamamının tahliye edildiği bilgisini veren Makas, yangının başlamasıyla gerekli tahliye işlemlerinin derhal uygulandığını vurguladı.

Müdahale ve takviyeler

Yangının ilk aşamada, çevre illerden ve kurumlarca gönderilen takviyeler sayesinde kontrol altına alındığını aktaran Vali Makas, müdahaleye destek veren kuruluşlar arasında TÜPRAŞ ve Makine Kimya'nın bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı talimatları doğrultusunda AFAD tarafından müdahale edildiğini belirten Makas, Ankara'dan gelen 26 araçlık takviye kuvvetlerin de yangına müdahaleyi sürdürdüğünü ifade etti.

Yangının sebebi ve hedef

Vali Makas, yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini; gerekli araştırmalar tamamlandıktan sonra bilgilerin paylaşılacağını kaydetti. Hedefin yangını genişlemeden söndürmek olduğunu belirtti.

OSB'nin eski ve yoğun şekilde fabrikalaşmış bir yer olduğunu hatırlatan Makas, burada 66 fabrikanın bulunduğunu ve müdahalenin diğer tesislere sıçramadan tamamlanmasının amaçlandığını söyledi.

Emniyet, jandarma, AFAD ile Çankırı, Ankara, Çorum ve Kırşehir'den gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş insanlarının tanker desteğiyle yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi. Vali Makas, en kısa sürede yangının söndürüleceğini belirterek, herhangi bir can kaybı olmamasının hamd edilecek bir durum olduğunu dile getirdi.

