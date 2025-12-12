Akdeniz Sokakları Mobilya ve Hurda Atıklardan Arındırılıyor

Belediye ekipleri ilçede kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her gün tonlarca çöpü kentten çıkarırken, sokak, kaldırım ve boş arazilere bırakılan hurda, mobilya, halı, tekstil ve inşaat atıklarını da mahallelerden temizliyor.

Mobil temizlik ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde okul, cami, sağlık ocağı ve meydanlarda kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor. Büyük araçların giremediği bölgelere ise 'Çöp Taksi' desteğiyle müdahale ediliyor.

Belediye, ihtiyaç duyulan sokaklara yeni çöp konteyneri yerleştirmeye devam ederken, son olarak Barış, Cami Şerif, Kiremithane, Hamidiye ve Çankaya mahallelerine yeni konteynerler dağıtıldı.

Ekipler ayrıca son 2 haftada; Güneş, Gündoğdu, Cami Şerif, Çankaya, Çay, Çilek, Hal, İhsaniye, Özgürlük, Turgut Reis, Karaduvar, Mahmudiye, Mesudiye, Nusratiye, Yeni Mahalle, Hamidiye, Yeşilçimen, Siteler, Mithat Paşa, Müfide İlhan ve Kiremithane mahallelerinin onlarca sokağından tonlarca mobilya, tekstil, halı ve inşaat-tadilat atığını iş makineleri ile toplayarak kent dışına çıkardı.

