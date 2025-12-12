Suruç'ta Manav Esnafı Arasında Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Suruç'ta Manav Esnafı Arasında Bıçaklı ve Sopalı Kavga

Atatürk Mahallesi'ndeki olayda 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde, manav esnafı arasında çıkan kavga, bıçak ve sopaların kullanıldığı arbede ile sonuçlandı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iki grup manav arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri kavgayı yatıştırarak tarafları ayırdı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine götürüldü.

Kavganın nedeni ve olayla ilgili gelişmeleri tespit etmek için başlatılan soruşturma devam ediyor.

