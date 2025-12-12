DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.873,85 -0,37%
BITCOIN
3.867.739,52 1,03%

Suruç'ta Manav Esnafı Arasında Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde manav esnafı arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı; yaralılar Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:57
Suruç'ta Manav Esnafı Arasında Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Suruç'ta Manav Esnafı Arasında Bıçaklı ve Sopalı Kavga

Atatürk Mahallesi'ndeki olayda 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde, manav esnafı arasında çıkan kavga, bıçak ve sopaların kullanıldığı arbede ile sonuçlandı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iki grup manav arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri kavgayı yatıştırarak tarafları ayırdı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine götürüldü.

Kavganın nedeni ve olayla ilgili gelişmeleri tespit etmek için başlatılan soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA’DA MANAVLARIN KAVGASI: 3 YARALI

ŞANLIURFA’DA MANAVLARIN KAVGASI: 3 YARALI

ŞANLIURFA’DA MANAVLARIN KAVGASI: 3 YARALI

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da polis merkezinde bekçiye silahı almaya çalışma: S.Ö. etkisiz hale getirildi
2
Yenişehirlioğlu: 'AK Parti yaparsa böyle yapar' mottosu Isparta'da şekil almış
3
3. Dünya Kültürleri Festivali Ankara'da Guinness Rekoruna Aday
4
Fatih'te Böcek Ailesi Vakası: DSS İlaçlama Hakkında 'Ticari Sır' İddiası
5
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Ağrı'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 4 Tutuklama
7
İstanbul'da Mezarlık Ücretlerine Yüzde 200 Zam: Boş Mezar 53 bin 712 Lira

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?