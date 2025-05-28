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Akdeniz Yaban Hayatı Fotokapanlarla Belgelendi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin projesiyle Akdeniz'deki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 23:15
Akdeniz Yaban Hayatı Fotokapanlarla Belgelendi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öncülüğünde gerçekleştirilen Anadolu Parsı Projesi kapsamında, Akdeniz bölgesinde yaban hayatı dikkat çekici görüntülerle belgelendi. Proje çerçevesinde fotokapanlar kullanılarak, bölgedeki doğal yaşamın zenginlikleri gözler önüne serildi.

Proje; TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kazancı Holding işbirliği ile yürütülmektedir. Bu kapsamda, Anadolu parsının yaşamak için uygun olabileceği alanlara özel olarak yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki çeşitli canlıların izlenmesine olanak tanımaktadır.

ISUBÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Yasin Ünal ve Öğretim Görevlisi Mevlüt Zenbilci ile uzman bir ekibin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, fotokapanlarla kaydedilen görüntülerde vaşak, kurt, yaban kedisi, yaban keçisi ve tavşan gibi birçok tür yer aldı.

Fotokapanlar aracılığıyla doğal yaşamdan elde edilen bu görüntüler, türlerin yayılış alanları, popülasyon yoğunlukları ve ekolojik özellikleri hakkında önemli bilimsel verilerin toplanmasını sağlamaktadır.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öncülüğünde yürütülen Anadolu Parsı Projesi...

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öncülüğünde yürütülen Anadolu Parsı Projesi kapsamında kurulan fotokapanlar, Akdeniz bölgesindeki yaban hayatı fotokapanlarla görüntüledi. Çalışmalarda, fotokapanlara vaşak, kurt, yaban kedisi, yaban keçisi ve tavşan gibi türler yansıdı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öncülüğünde yürütülen Anadolu Parsı Projesi...

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öncülüğünde yürütülen Anadolu Parsı Projesi kapsamında kurulan fotokapanlar, Akdeniz bölgesindeki yaban hayatı fotokapanlarla görüntüledi. Çalışmalarda, fotokapanlara vaşak, kurt, yaban kedisi, yaban keçisi ve tavşan gibi türler yansıdı.

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