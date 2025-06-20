Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili Oldu

Akhisar Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olağanüstü toplantıda, Ekrem Kayserili, Akhisar Belediye Başkanlığına seçildi. Bu gelişme, önceki Başkan Besim Dutlulunun, vefat eden Ferdi Zeyrek'in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atanması ile gerçekleşti.

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Kayhan Kuralay başkanlığında toplandı. Toplantı, Akhisar Belediye Meclis Salonu'nda olağanüstü gündemle gerçekleştirildi. CHP Akhisar Grup Başkanvekili Lütfi Akdağ, meclis üyesi Ekrem Kayserili'nin başkan adayı olduğunu açıkladı. Diğer partilerin aday çıkarmadığı toplantıda, 30 meclis üyesinin tamamı gizli oylamaya katıldı.

Gerçekleşen oylamada, Ekrem Kayserili, 25 oy alarak yeni başkan oldu. Konuşmasına, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başlayan Kayserili, ortak akıl, istişare ve dayanışma ile çalışacağına söz verdi. Ayrıca, meclis toplantısına, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Besim Dutlulu da katıldı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun vefat eden Ferdi Zeyrek’in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili (fotoğrafta) oldu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun vefat eden Ferdi Zeyrek’in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili (fotoğrafta) oldu.