DOLAR
39,66 0,13%
EURO
45,78 0,45%
ALTIN
4.300,94 -0,36%
BITCOIN
4.107.377,67 0,64%

Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili Oldu

Akhisar Belediyesi'nde olağanüstü toplantıda Ekrem Kayserili, 25 oyla yeni başkan olarak seçildi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 17:56
Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili Oldu

Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili Oldu

Akhisar Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olağanüstü toplantıda, Ekrem Kayserili, Akhisar Belediye Başkanlığına seçildi. Bu gelişme, önceki Başkan Besim Dutlulunun, vefat eden Ferdi Zeyrek'in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atanması ile gerçekleşti.

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Kayhan Kuralay başkanlığında toplandı. Toplantı, Akhisar Belediye Meclis Salonu'nda olağanüstü gündemle gerçekleştirildi. CHP Akhisar Grup Başkanvekili Lütfi Akdağ, meclis üyesi Ekrem Kayserili'nin başkan adayı olduğunu açıkladı. Diğer partilerin aday çıkarmadığı toplantıda, 30 meclis üyesinin tamamı gizli oylamaya katıldı.

Gerçekleşen oylamada, Ekrem Kayserili, 25 oy alarak yeni başkan oldu. Konuşmasına, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başlayan Kayserili, ortak akıl, istişare ve dayanışma ile çalışacağına söz verdi. Ayrıca, meclis toplantısına, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Besim Dutlulu da katıldı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun vefat eden Ferdi Zeyrek’in yerine Manisa Büyükşehir...

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun vefat eden Ferdi Zeyrek’in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili (fotoğrafta) oldu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun vefat eden Ferdi Zeyrek’in yerine Manisa Büyükşehir...

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun vefat eden Ferdi Zeyrek’in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili (fotoğrafta) oldu.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Belediye İşçileri Maaşlarını Alamadıkları için Grevde
2
Otokar'dan Romanya'ya Tarihi Zırhlı Araç İhracatı
3
İran Kızılayı Sözcüsü: "İsrail Saldırılarında Can Kaybı Sayısı Adli Tıp Tarafından Açıklanacak"
4
Türkiye'de AVM'lere 21 Yaş Altı Giriş Yasağı!
5
Kilis'te Yüzlerce Yıllık Bayram Geleneği: Çocuklar Eğlenceye Doydu
6
Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!