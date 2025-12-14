DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.853.594,82 -0,2%

AKİB'de Gövde Gösterisi: Ali Hızar Oyların Tamamını Aldı

AKİB olağanüstü genel kurulunda Ali Hızar, Dordrecht'te yapılan toplantıda oyların tamamını alarak yeniden seçildi; yeni yönetim Avrupa vizyonunu güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:44
AKİB'de Gövde Gösterisi: Ali Hızar Oyların Tamamını Aldı

AKİB'de Gövde Gösterisi: Ali Hızar Oyların Tamamını Aldı

Tek listeyle yapılan seçimde tam destek

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) olağanüstü genel kurulunda tek listeyle aday olan Ali Hızar, oyların tamamını alarak yeniden seçildi ve kırılması zor bir rekora imza attı.

Toplantı, Hollanda’nın Dordrecht kentinde bulunan AKİB Hizmet ve İrtibat Ofisi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda ortaya çıkan tablo, AKİB yönetimi içindeki güçlü birlik ve beraberliğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Seçim sonrası konuşan Başkan Hızar, oyların tamamını alarak seçilmenin kendisine duyulan güvenin firesiz tescil belgesi olduğunu belirterek, "Birbirimize güvendik. Yeni dönemde de birbirimizi asla mahcup etmeyeceğiz. Bu karşılıklı tam güvene dayalı yönetim modeli, yeni dönemde de aynen devam edecek. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Yönetim kurulunun tamamı, Ali Hızar’ın liderliğine duydukları güveni vurgularken, üyelerden gelen tepkiler de dikkat çekti: "Başkanımız bizi yönetime davet etti. Başkanımızın isteği bizim için değerlidir. Başkanımızın sözünü asla yere düşürmeyiz."

Yenilenmiş kadro ve Avrupa vizyonu

Genel kurulda yenilenen yönetim kadrosunda, Avrupa genelinde faaliyet gösteren güçlü iş insanları yer aldı. Bu yapı, AKİB’in Avrupa’daki Kayserili iş dünyasını daha etkin ve organize bir şekilde temsil edeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Toplantı katılımcıları, Dordrecht’teki oturumun samimi bir ortamda gerçekleştiğini belirterek bunu "tam bir aile ortamı" şeklinde nitelendirdi. AKİB’in kurucu genel başkanı olan Ali Hızar, birliğin seçilen başkanı olarak tarihe bir kez daha geçti.

Genel kurul sonrası yapılan değerlendirmelerde; AKİB’in önümüzdeki dönemde Avrupa’daki Kayserili iş insanlarını daha güçlü bir çatı altında toplayarak, ekonomik ve sosyal alanda daha etkin projelere imza atacağı ifade edildi.

AVRUPA KAYSERİLİ İŞVERENLER BİRLİĞİ (AKİB) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNDA TEK LİSTEYLE ADAY OLAN ALİ...

AVRUPA KAYSERİLİ İŞVERENLER BİRLİĞİ (AKİB) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNDA TEK LİSTEYLE ADAY OLAN ALİ HAZAR, OYLARIN TAMAMINI ALARAK SEÇİLDİ VE KIRILMASI ZOR BİR REKORA İMZA ATTI.

AVRUPA KAYSERİLİ İŞVERENLER BİRLİĞİ (AKİB) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNDA TEK LİSTEYLE ADAY OLAN ALİ...

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kabuk Değiştiriyor: Dev Projelerle Metro ve Kentsel Dönüşüm
2
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri: Astım ve KOAH Hastalarına Şifa
3
Tır Kontrolden Çıktı: Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde 1 Yaralı
4
Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezinde Akupunkturle Ağrıya Çözüm
5
Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Ailenin Maskotu Oldu
6
ÇEDES Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde Buluştu
7
Uzmandan Aşı Uyarısı: Evcil Kedi ve Köpekler Zararlı Değil

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama