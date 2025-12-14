AKİB'de Gövde Gösterisi: Ali Hızar Oyların Tamamını Aldı

Tek listeyle yapılan seçimde tam destek

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) olağanüstü genel kurulunda tek listeyle aday olan Ali Hızar, oyların tamamını alarak yeniden seçildi ve kırılması zor bir rekora imza attı.

Toplantı, Hollanda’nın Dordrecht kentinde bulunan AKİB Hizmet ve İrtibat Ofisi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda ortaya çıkan tablo, AKİB yönetimi içindeki güçlü birlik ve beraberliğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Seçim sonrası konuşan Başkan Hızar, oyların tamamını alarak seçilmenin kendisine duyulan güvenin firesiz tescil belgesi olduğunu belirterek, "Birbirimize güvendik. Yeni dönemde de birbirimizi asla mahcup etmeyeceğiz. Bu karşılıklı tam güvene dayalı yönetim modeli, yeni dönemde de aynen devam edecek. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Yönetim kurulunun tamamı, Ali Hızar’ın liderliğine duydukları güveni vurgularken, üyelerden gelen tepkiler de dikkat çekti: "Başkanımız bizi yönetime davet etti. Başkanımızın isteği bizim için değerlidir. Başkanımızın sözünü asla yere düşürmeyiz."

Yenilenmiş kadro ve Avrupa vizyonu

Genel kurulda yenilenen yönetim kadrosunda, Avrupa genelinde faaliyet gösteren güçlü iş insanları yer aldı. Bu yapı, AKİB’in Avrupa’daki Kayserili iş dünyasını daha etkin ve organize bir şekilde temsil edeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Toplantı katılımcıları, Dordrecht’teki oturumun samimi bir ortamda gerçekleştiğini belirterek bunu "tam bir aile ortamı" şeklinde nitelendirdi. AKİB’in kurucu genel başkanı olan Ali Hızar, birliğin seçilen başkanı olarak tarihe bir kez daha geçti.

Genel kurul sonrası yapılan değerlendirmelerde; AKİB’in önümüzdeki dönemde Avrupa’daki Kayserili iş insanlarını daha güçlü bir çatı altında toplayarak, ekonomik ve sosyal alanda daha etkin projelere imza atacağı ifade edildi.

