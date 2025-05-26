DOLAR
38,96 0,36%
EURO
44,35 0,14%
ALTIN
4.166,3 0,84%
BITCOIN
4.272.041,66 -1,89%

Akif Emre, Eyüpsultan'da Vefatının 8. Yılında Anıldı

Gazeteci-yazar Akif Emre, vefatının 8. yılında Eyüpsultan'da düzenlenen etkinlikte dostları ve sevenleri tarafından anıldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 12:44
Akif Emre, Eyüpsultan'da Vefatının 8. Yılında Anıldı

Akif Emre, Eyüpsultan'da Yad Edildi

Gazeteci-yazar Akif Emre, vefatının 8. yılı dolayısıyla düzenlenen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında anıldı. Etkinlik, Emre'nin Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, Yeni Dünya Vakfı'nın Eyüpsultan'daki binasında bir söyleşi düzenlendi.

Mehmet Nuri Yardım: "İslam Coğrafyasının Yorulmaz Gezgini"

Toplantıyı yöneten gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım, Akif Emre'yi "İslam coğrafyasının yorulmaz gezgini" olarak tanımladı. Emre'nin hayatındaki önemli eserlerine değinerek, "Adeta sürekli dolaşan bir seyyahtı. Nerede Müslüman ve Türk varsa, oraya koşan bir akıncı beyi gibi hayata anlam katmış biriydi" şeklinde konuştu. Yardım, Emre'nin 13 eserinin yayımlandığını ve ek olarak iki kitabının daha yayına hazırlandığını da ekledi.

Emre'nin Dünya Müslümanlarıyla Bağlantıları

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Kültür Komisyonu Başkanı Mehmet Bulayır, Akif Emre ile olan anılarını paylaşarak, onun simgesel bir figür olduğunu belirtti. Bulayır, "Akif Emre, dünya Müslümanlarının dertleriyle ilgilenen, Sudan'dan Doğu Türkistan'a, Pakistan'dan Afganistan'a kadar birçok düşünce adamıyla temasta bulunan biriydi" şeklinde konuştu.

Akif Emre'nin Eserleri ve Katkıları

Yazar Kemal Kahraman ise Emre'nin çeşitli dergilerde katkılar sağladığını ve birçok akademisyeni destekleyecek çalışmalar yaptığını; ancak akademik bir düzeyde çalışma yapmadığını dile getirdi. Kahraman, Emre'nin; hayatı boyunca yaptığı gözlemleri ve yazılarını dergiler yoluyla aktardığını belirtti.

Son Sözler: Akif Emre’nin İz Bırakan Kalemi

Etkinlikte, katılımcılar Akif Emre ile ilgili sorular sordu ve toplantı öncesinde onun kitapları hediye edildi. Anma etkinliği, Emre'nin iz bırakan çalışmalarını gözler önüne sererken, onun eserlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altı çizildi.

Gazeteci-yazar Akif Emre, vefatının 8. yılı dolayısıyla "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri"...

Gazeteci-yazar Akif Emre, vefatının 8. yılı dolayısıyla "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında yad edildi. Emre'nin Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Yeni Dünya Vakfının Eyüpsultan'daki binasında söyleşiyle devam etti.

Gazeteci-yazar Akif Emre, vefatının 8. yılı dolayısıyla "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri"...

Gazeteci-yazar Akif Emre, vefatının 8. yılı dolayısıyla "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında yad edildi. Emre'nin Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Yeni Dünya Vakfının Eyüpsultan'daki binasında söyleşiyle devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı
2
2025 Yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Sistemi Tanıtıldı
3
Dünyanın İlk Tank Dizisi 'Siyah Sancak' Tabii'de Yayında!
4
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 45 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
Yapımcı Mustafa Uslu: 'Bi Umut' Vizyona Girmeden Dijitalde Yayınlanmamalı
6
Orgeneral Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
7
İzmir'de Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi Başladı

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!