Akif Emre, Eyüpsultan'da Vefatının 8. Yılında Anıldı

Akif Emre, Eyüpsultan'da Yad Edildi

Gazeteci-yazar Akif Emre, vefatının 8. yılı dolayısıyla düzenlenen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında anıldı. Etkinlik, Emre'nin Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, Yeni Dünya Vakfı'nın Eyüpsultan'daki binasında bir söyleşi düzenlendi.

Mehmet Nuri Yardım: "İslam Coğrafyasının Yorulmaz Gezgini"

Toplantıyı yöneten gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım, Akif Emre'yi "İslam coğrafyasının yorulmaz gezgini" olarak tanımladı. Emre'nin hayatındaki önemli eserlerine değinerek, "Adeta sürekli dolaşan bir seyyahtı. Nerede Müslüman ve Türk varsa, oraya koşan bir akıncı beyi gibi hayata anlam katmış biriydi" şeklinde konuştu. Yardım, Emre'nin 13 eserinin yayımlandığını ve ek olarak iki kitabının daha yayına hazırlandığını da ekledi.

Emre'nin Dünya Müslümanlarıyla Bağlantıları

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Kültür Komisyonu Başkanı Mehmet Bulayır, Akif Emre ile olan anılarını paylaşarak, onun simgesel bir figür olduğunu belirtti. Bulayır, "Akif Emre, dünya Müslümanlarının dertleriyle ilgilenen, Sudan'dan Doğu Türkistan'a, Pakistan'dan Afganistan'a kadar birçok düşünce adamıyla temasta bulunan biriydi" şeklinde konuştu.

Akif Emre'nin Eserleri ve Katkıları

Yazar Kemal Kahraman ise Emre'nin çeşitli dergilerde katkılar sağladığını ve birçok akademisyeni destekleyecek çalışmalar yaptığını; ancak akademik bir düzeyde çalışma yapmadığını dile getirdi. Kahraman, Emre'nin; hayatı boyunca yaptığı gözlemleri ve yazılarını dergiler yoluyla aktardığını belirtti.

Son Sözler: Akif Emre’nin İz Bırakan Kalemi

Etkinlikte, katılımcılar Akif Emre ile ilgili sorular sordu ve toplantı öncesinde onun kitapları hediye edildi. Anma etkinliği, Emre'nin iz bırakan çalışmalarını gözler önüne sererken, onun eserlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altı çizildi.

Gazeteci-yazar Akif Emre, vefatının 8. yılı dolayısıyla "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında yad edildi. Emre'nin Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Yeni Dünya Vakfının Eyüpsultan'daki binasında söyleşiyle devam etti.

Gazeteci-yazar Akif Emre, vefatının 8. yılı dolayısıyla "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında yad edildi. Emre'nin Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Yeni Dünya Vakfının Eyüpsultan'daki binasında söyleşiyle devam etti.